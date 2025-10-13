https://crimea.ria.ru/20251013/v-sevastopole-snova-ostanovili-morskoe-soobschenie-1150161982.html
В Севастополе снова остановили морское сообщение
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен четвертый раз за понедельник. Об этом сообщили в городском депртансе. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен четвертый раз за понедельник. Об этом сообщили в городском депртансе.13 октября в Севастополе рейд перекрывали трижды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут. В третий раз сообщение ограничили на 40 минут. В это же время в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе 17 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе четвертый раз за день закрыли рейд