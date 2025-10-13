Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова остановили морское сообщение - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/v-sevastopole-snova-ostanovili-morskoe-soobschenie-1150161982.html
В Севастополе снова остановили морское сообщение
В Севастополе снова остановили морское сообщение - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Севастополе снова остановили морское сообщение
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен четвертый раз за понедельник. Об этом сообщили в городском депртансе. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T20:36
2025-10-13T20:36
севастополь
паромы и катера в севастополе
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
общество
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164249_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_825432180f100c2b413ed8c6d93b72cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен четвертый раз за понедельник. Об этом сообщили в городском депртансе.13 октября в Севастополе рейд перекрывали трижды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут. В третий раз сообщение ограничили на 40 минут. В это же время в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе 17 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164249_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dac24f0f9a6bdfd41f72c7cfd43c86c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, общество, новости севастополя
В Севастополе снова остановили морское сообщение

В Севастополе четвертый раз за день закрыли рейд

20:36 13.10.2025
 
Общественный транспорт Севастополя
Общественный транспорт Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен четвертый раз за понедельник. Об этом сообщили в городском депртансе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.
13 октября в Севастополе рейд перекрывали трижды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут. В третий раз сообщение ограничили на 40 минут. В это же время в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе 17 минут.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеОбщественный транспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяОбществоНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Сначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон
20:36В Севастополе снова остановили морское сообщение
20:09В Крыму назвали главные причины абортов
19:48"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе
19:22"Кровь всей системы": в чем сила России в мировой гонке ИИ
19:01В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк
18:49Рейд в Севастополе открыли
18:37На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше
18:28В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:16Воздушная тревога объявлена в Севастополе
18:16Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
18:11В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
17:55Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке
17:41"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем
17:15Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ
17:03Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
16:35В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину
16:19"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
15:45Часть Феодосии осталась без света
15:35Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
Лента новостейМолния