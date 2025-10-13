https://crimea.ria.ru/20251013/v-sevastopole-shkolnitsa-ugnala-u-roditeley-pitbayk-1150160325.html

В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк

В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк - РИА Новости Крым, 13.10.2025

В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк

14-летняя жительница Севастополя угнала у родителей питбайк, чтобы подвести в школу подругу-сверстницу, но попалась правоохранителям, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T19:01

2025-10-13T19:01

2025-10-13T19:01

севастополь

происшествия

дети

госавтоинспекция севастополя

новости севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786479_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_959c1ef227ac31fc90d4242f059de9a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 14-летняя жительница Севастополя угнала у родителей питбайк, чтобы подвести в школу подругу-сверстницу, но попалась правоохранителям, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.Сотрудники ДПС услышали характерный звук двигателя мотоцикла, когда проверяли документы у другого водителя. Автоинспекторы направились следом и увидели девочку-водителя, которая при виде инспекторов остановилась у обочины, пыталась спрятать питбайк в кусты и убежать.На место вызвали родителей, для которых поступок дочери также оказался неожиданностью. Информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителям грозит наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, девочкам – постановка на профилактический учет. Транспортное средство передано на хранение законному представителю несовершеннолетней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в ПодмосковьеВ Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и заборМопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, дети, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя, общество