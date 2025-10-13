https://crimea.ria.ru/20251013/v-sevastopole-shkolnitsa-ugnala-u-roditeley-pitbayk-1150160325.html
В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк
В Севастополе девочка-подросток угнала у родителей питбайк и повезла подругу в школу
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 14-летняя жительница Севастополя угнала у родителей питбайк, чтобы подвести в школу подругу-сверстницу, но попалась правоохранителям, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Сотрудники ДПС услышали характерный звук двигателя мотоцикла, когда проверяли документы у другого водителя. Автоинспекторы направились следом и увидели девочку-водителя, которая при виде инспекторов остановилась у обочины, пыталась спрятать питбайк в кусты и убежать.
"За рулем оказалась 14-летняя школьница, по возрасту не достигшая права управления мототранспортом. В ходе опроса несовершеннолетняя созналась, что без ведома родителей взяла ключи от питбайка и решила поехать на нем в школу вместе со своей несовершеннолетней подругой, не имея права на управления транспортными средствами", – сказано в сообщении.
На место вызвали родителей, для которых поступок дочери также оказался неожиданностью. Информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
Родителям грозит наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, девочкам – постановка на профилактический учет. Транспортное средство передано на хранение законному представителю несовершеннолетней.
