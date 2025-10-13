https://crimea.ria.ru/20251013/v-sevastopole-gruzovik-naekhal-na-zhenschinu--1150153322.html
В Севастополе грузовик наехал на женщину
В Севастополе грузовик наехал на женщину - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Севастополе грузовик наехал на женщину
В Севастополе грузовая "ГАЗель" наехала на женщину - пешехода, она с травмами в больнице. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T13:25
2025-10-13T13:25
2025-10-13T13:25
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
происшествия
дтп в крыму и севастополе
умвд россии по севастополю
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150153582_1:0:998:561_1920x0_80_0_0_59e8e61b6c6f15da0fd30780d516869c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе грузовая "ГАЗель" наехала на женщину - пешехода, она с травмами в больнице. Об этом сообщили в полиции города.Авария произошла утром в понедельник на улице Адмирала Октябрьского.Женщина получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение. В полиции уточнили, что водитель был трезвым. По факту происшествия проводится проверка, по материалам которой следственным органом будет принято процессуальное решение.Как сообщалось, накануне вечером в селе Чистенькое Симферопольского района "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, ребенок в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в КрымуЗа рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенокВ Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150153582_125:0:873:561_1920x0_80_0_0_b2a4a055a302e7327def380e2e345293.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе, умвд россии по севастополю, крым
В Севастополе грузовик наехал на женщину
В Севастополе грузовая "ГАЗель" наехала на 60-летнюю женщину