В Севастополе грузовик наехал на женщину - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе грузовик наехал на женщину
В Севастополе грузовик наехал на женщину - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Севастополе грузовик наехал на женщину
В Севастополе грузовая "ГАЗель" наехала на женщину - пешехода, она с травмами в больнице. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе грузовая "ГАЗель" наехала на женщину - пешехода, она с травмами в больнице. Об этом сообщили в полиции города.Авария произошла утром в понедельник на улице Адмирала Октябрьского.Женщина получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение. В полиции уточнили, что водитель был трезвым. По факту происшествия проводится проверка, по материалам которой следственным органом будет принято процессуальное решение.Как сообщалось, накануне вечером в селе Чистенькое Симферопольского района "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, ребенок в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в КрымуЗа рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенокВ Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
Новости
севастополь, новости севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе, умвд россии по севастополю, крым
В Севастополе грузовик наехал на женщину

В Севастополе грузовая "ГАЗель" наехала на 60-летнюю женщину

13:25 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе грузовая "ГАЗель" наехала на женщину - пешехода, она с травмами в больнице. Об этом сообщили в полиции города.
Авария произошла утром в понедельник на улице Адмирала Октябрьского.
"По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 09 часов 58 минут 58-летний водитель автомобиля" ГАЗель" возле дома №17 при движении задним ходом произвел наезд на 60-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части дороги сзади", - рассказали в ведомстве.
Женщина получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение.
В полиции уточнили, что водитель был трезвым. По факту происшествия проводится проверка, по материалам которой следственным органом будет принято процессуальное решение.
Как сообщалось, накануне вечером в селе Чистенькое Симферопольского района "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, ребенок в больнице.
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольНовости СевастополяПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеУМВД России по СевастополюКрым
 
