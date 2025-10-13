https://crimea.ria.ru/20251013/uslyshali-serdtse-rebenka-bolshe-400-krymchanok-otkazalis-ot-aborta-1150150588.html

Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за девять месяцев 2025 года 405 женщин отказались от аборта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения региона Алексей Натаров.По его словам, за аналогичный период прошлого года таких женщин было 368.Он добавил, что одним из ключевых факторов успеха стало взаимодействие врачей, социальных работников и психологов, работающих с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации."Когда беременная женщина обращается за помощью, происходит целый каскад мероприятий, который заставляет ее задуматься о будущем. Главное – не оставить человека одного с проблемой. Все силы направлены на то, чтобы поддержать женщину и помочь ей сохранить жизнь ребенка", – подчеркнул министр.Кроме консультирования, женщины получают юридическую, гуманитарную и психологическую поддержку. В республике действует горячая линия и чат, объединяющий всех специалистов, задействованных в этой системе помощи.Директор крымского филиала организации "Материнское счастье" Анна Рыжкова рассказала, что в рамках соглашения с минздравом региона консультации теперь проводятся в 25 медицинских учреждениях.По ее словам, во многом это стало возможным благодаря тому, что все консультирующие специалисты прошли специальное обучение."Мы проводим ежемесячные курсы для повышения квалификации психологов. Специалисты знают, как разговаривать с женщиной, находящейся на грани решения, и как помочь ей", – уточнила она.Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов отметил, что опыт Крыма уже используется как пример для других субъектов страны.Он также напомнил, что в России уже больше 700 частных клиник добровольно отказались от лицензий на проведение абортов, а подобные инициативы поддерживаются на федеральном уровне.Ранее сообщалось, что в Крыму за первые шесть месяцев 2025 года в результате бесплатного ЭКО на свет появились 139 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенкаВ Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортамРоженицы в трудной ситуации могут прийти в "Крымский дом для мамы"

