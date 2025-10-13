Рейтинг@Mail.ru
Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
В Крыму за девять месяцев 2025 года 405 женщин отказались от аборта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения региона Алексей... РИА Новости Крым, 13.10.2025
Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта

В Крыму в 2025 году 405 женщин отказались от абортов – минздрав

12:24 13.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВ одном из магазинов, где продаются товары для детей, в Великом Новгороде.
В одном из магазинов, где продаются товары для детей, в Великом Новгороде. - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за девять месяцев 2025 года 405 женщин отказались от аборта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения региона Алексей Натаров.
По его словам, за аналогичный период прошлого года таких женщин было 368.
"Мы видим четкую положительную тенденцию. У нас появилось доверие к государственным органам оказания медицинской помощи, и женские консультации сегодня пользуются большим спросом", — отметил Натаров.
Он добавил, что одним из ключевых факторов успеха стало взаимодействие врачей, социальных работников и психологов, работающих с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
"Когда беременная женщина обращается за помощью, происходит целый каскад мероприятий, который заставляет ее задуматься о будущем. Главное – не оставить человека одного с проблемой. Все силы направлены на то, чтобы поддержать женщину и помочь ей сохранить жизнь ребенка", – подчеркнул министр.
Кроме консультирования, женщины получают юридическую, гуманитарную и психологическую поддержку. В республике действует горячая линия и чат, объединяющий всех специалистов, задействованных в этой системе помощи.
Директор крымского филиала организации "Материнское счастье" Анна Рыжкова рассказала, что в рамках соглашения с минздравом региона консультации теперь проводятся в 25 медицинских учреждениях.
"У нас в республике вся законодательная база отлажена. Работает приказ минздрава о профилактике искусственного прерывания беременности и закон, запрещающий склонение к абортам. Все частные клиники отказались от проведения абортов и отозвали лицензии. Сегодня мы можем реализовывать свою программу в полном объеме", – сказала Рыжкова.
По ее словам, во многом это стало возможным благодаря тому, что все консультирующие специалисты прошли специальное обучение.
"Мы проводим ежемесячные курсы для повышения квалификации психологов. Специалисты знают, как разговаривать с женщиной, находящейся на грани решения, и как помочь ей", – уточнила она.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов отметил, что опыт Крыма уже используется как пример для других субъектов страны.
"Сегодня Республика Крым – флагман в сфере поддержки демографии. Мы приводим ее в пример другим регионам. Государство создает маршрутизацию, которая помогает женщинам услышать биение сердца своего малыша и понять, что это жизнь, которая свята", – сказал священнослужитель.
Он также напомнил, что в России уже больше 700 частных клиник добровольно отказались от лицензий на проведение абортов, а подобные инициативы поддерживаются на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что в Крыму за первые шесть месяцев 2025 года в результате бесплатного ЭКО на свет появились 139 детей.
