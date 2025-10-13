https://crimea.ria.ru/20251013/tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-samosvalom-na-trasse-novorossiysk-kerch-1150158457.html

Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь

Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь

13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МВД России.Авария случилась сегодня около 13:50 на трассе Новороссийск - Керчь рядом с хутором Тарусино. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.Ранее сообщалось, что в Севастополе грузовая "ГАЗель" сбила женщину - пешехода, она с травмами в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известноВ Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал

