Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
В Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МВД России. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МВД России.Авария случилась сегодня около 13:50 на трассе Новороссийск - Керчь рядом с хутором Тарусино. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.Ранее сообщалось, что в Севастополе грузовая "ГАЗель" сбила женщину - пешехода, она с травмами в больнице.
Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь

На трассе Новороссийск-Керчь три человека погибли в аварии с грузовиком

17:03 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МВД России.
Авария случилась сегодня около 13:50 на трассе Новороссийск - Керчь рядом с хутором Тарусино. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

"В результате ДТП погибли 18-летний водитель и два пассажира 18-ти и 15-ти лет. Все погибшие – местные жители", – уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Севастополе грузовая "ГАЗель" сбила женщину - пешехода, она с травмами в больнице.
