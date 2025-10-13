https://crimea.ria.ru/20251013/tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-samosvalom-na-trasse-novorossiysk-kerch-1150158457.html
Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
В Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МВД России. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T17:03
2025-10-13T17:03
2025-10-13T17:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МВД России.Авария случилась сегодня около 13:50 на трассе Новороссийск - Керчь рядом с хутором Тарусино. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.Ранее сообщалось, что в Севастополе грузовая "ГАЗель" сбила женщину - пешехода, она с травмами в больнице.
Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
На трассе Новороссийск-Керчь три человека погибли в аварии с грузовиком