Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера

2025-10-13T10:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся спецслужбами Украины совместно с запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ)*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Задержаны трое граждан России, причастные к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии – непосредственный исполнитель террористической акции.По данным ведомства, исполнитель был завербован в интересах украинских спецслужб функционером ИГИЛ*, которого ранее Россия и Узбекистан объявили в международный розыск.По заданию украинских кураторов функционер террористической организации дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. Он обеспечил его деньгами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами. Их нелегально забросили на территорию России спецслужбы Украины с использованием беспилотника.Возбуждено и расследуется уголовное дело.Ранее ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего. *запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянкуФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда

