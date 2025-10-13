Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера
Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера
В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся спецслужбами Украины совместно с запрещенной в РФ... РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся спецслужбами Украины совместно с запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ)*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Задержаны трое граждан России, причастные к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии – непосредственный исполнитель террористической акции.По данным ведомства, исполнитель был завербован в интересах украинских спецслужб функционером ИГИЛ*, которого ранее Россия и Узбекистан объявили в международный розыск.По заданию украинских кураторов функционер террористической организации дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. Он обеспечил его деньгами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами. Их нелегально забросили на территорию России спецслужбы Украины с использованием беспилотника.Возбуждено и расследуется уголовное дело.Ранее ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего. *запрещенная в России террористическая организация
Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера

В Москве предотвращен теракт спецслужб Киева и ИГИЛ* против высокопоставленного офицера

10:14 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся спецслужбами Украины совместно с запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ)*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство"*", - говорится в сообщении.
Задержаны трое граждан России, причастные к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии – непосредственный исполнитель террористической акции.
По данным ведомства, исполнитель был завербован в интересах украинских спецслужб функционером ИГИЛ*, которого ранее Россия и Узбекистан объявили в международный розыск.
По заданию украинских кураторов функционер террористической организации дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. Он обеспечил его деньгами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами. Их нелегально забросили на территорию России спецслужбы Украины с использованием беспилотника.
"Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель", - отметили в ФСБ.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Ранее ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего.
*запрещенная в России террористическая организация
Лента новостейМолния