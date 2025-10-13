Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков днем небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +13...15.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +16...18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы температура воздуха +9...11 градусов, днем +16...18.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Снова дождь: погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 13.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков днем небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +6…11, днем +14…18, в горах +7…12 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +13...15.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +16...18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы температура воздуха +9...11 градусов, днем +16...18.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
