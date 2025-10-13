Рейтинг@Mail.ru
Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/snizit-li-tsentrobank-klyuchevuyu-stavku-v-oktyabre--mnenie-1150149702.html
Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение
Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение
Банк России на ближайшем заседании 24 октября, вероятно, снизит ключевую ставку на 1%. Такой прогноз озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T11:49
2025-10-13T11:49
анатолий аксаков
государственная дума рф
банк россии
ключевая ставка
инфляция
экономика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99232/71/992327195_0:178:3136:1942_1920x0_80_0_0_db380a08c336856573a5651a62d8a365.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 24 октября, вероятно, снизит ключевую ставку на 1%. Такой прогноз озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".При этом в направлении снижения ключевой ставки ЦБ будет "двигаться очень постепенно", полагает Аксаков. В первую очередь это обусловлено предстоящим повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, что окажет определенное влияние на инфляционные процессы."Я беседовал со специалистами, которые анализировали реакцию рынка на повышение НДС. Есть эмоциональная составляющая, что это повлияет сильно на инфляцию. Но по мнению специалистов, которые реально разбираются во влиянии этих разовых решений, повышение НДС затухающим образом скажется на инфляции, но переломного влияния не окажет", - добавил глава профильного думского комитета.По прогнозу Аксакова, Банк России снизит ключевую ставку на один процентный пункт в октябре и еще на 1% - в декабре. Таким образом, к началу 2026 года она может составить уже 15%, резюмировал депутат.Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что повышение НДС увеличит инфляцию примерно на 1 процентный пункт и это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская экономика показывает рост – цифры МинфинаКакой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБКабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99232/71/992327195_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_0984a8bec08a358e2934168486c7049a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий аксаков, государственная дума рф, банк россии, ключевая ставка, инфляция, экономика, россия, новости
Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение

В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки на 1% в октябре

11:49 13.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 24 октября, вероятно, снизит ключевую ставку на 1%. Такой прогноз озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"По последней информации Росстата, инфляция накопленным этапом сейчас уже ниже 8%. Это сигнал к тому, что Центральный банк, скорее всего, снизит ключевую ставку. И те комментарии, которые я слышал на "Финополисе" (форуме инновационных финансовых технологий, состоявшемся 8-10 октября – ред.), тоже говорят в пользу такого решения", - сказал парламентарий и уточнил, что снижение, по его мнению, составит 1%.
При этом в направлении снижения ключевой ставки ЦБ будет "двигаться очень постепенно", полагает Аксаков. В первую очередь это обусловлено предстоящим повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, что окажет определенное влияние на инфляционные процессы.
"Я беседовал со специалистами, которые анализировали реакцию рынка на повышение НДС. Есть эмоциональная составляющая, что это повлияет сильно на инфляцию. Но по мнению специалистов, которые реально разбираются во влиянии этих разовых решений, повышение НДС затухающим образом скажется на инфляции, но переломного влияния не окажет", - добавил глава профильного думского комитета.
По прогнозу Аксакова, Банк России снизит ключевую ставку на один процентный пункт в октябре и еще на 1% - в декабре. Таким образом, к началу 2026 года она может составить уже 15%, резюмировал депутат.
Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что повышение НДС увеличит инфляцию примерно на 1 процентный пункт и это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ
Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры
 
Анатолий АксаковГосударственная Дума РФБанк РоссииКлючевая ставкаИнфляцияЭкономикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВС РФ освободили два населенных пункта
12:41Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку
12:24Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
12:13В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
12:02Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев
11:54Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму
11:49Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение
11:39Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
11:30В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"
11:12ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск"
11:01Сильные вспышки возобновились на Солнце
10:30Один поезд в Крым задерживается из-за ЧП в Феодосии
10:23Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов
10:14Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера
09:40В Севастополе открыли рейд
09:35Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии
09:10ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
09:08В Сочи ищут группу туристов с детьми
08:55Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"
08:44Первую группу израильских заложников передали Красному кресту в Газе
Лента новостейМолния