https://crimea.ria.ru/20251013/snizit-li-tsentrobank-klyuchevuyu-stavku-v-oktyabre--mnenie-1150149702.html

Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение

Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение

Банк России на ближайшем заседании 24 октября, вероятно, снизит ключевую ставку на 1%. Такой прогноз озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку... РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T11:49

2025-10-13T11:49

2025-10-13T11:49

анатолий аксаков

государственная дума рф

банк россии

ключевая ставка

инфляция

экономика

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99232/71/992327195_0:178:3136:1942_1920x0_80_0_0_db380a08c336856573a5651a62d8a365.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 24 октября, вероятно, снизит ключевую ставку на 1%. Такой прогноз озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".При этом в направлении снижения ключевой ставки ЦБ будет "двигаться очень постепенно", полагает Аксаков. В первую очередь это обусловлено предстоящим повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, что окажет определенное влияние на инфляционные процессы."Я беседовал со специалистами, которые анализировали реакцию рынка на повышение НДС. Есть эмоциональная составляющая, что это повлияет сильно на инфляцию. Но по мнению специалистов, которые реально разбираются во влиянии этих разовых решений, повышение НДС затухающим образом скажется на инфляции, но переломного влияния не окажет", - добавил глава профильного думского комитета.По прогнозу Аксакова, Банк России снизит ключевую ставку на один процентный пункт в октябре и еще на 1% - в декабре. Таким образом, к началу 2026 года она может составить уже 15%, резюмировал депутат.Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что повышение НДС увеличит инфляцию примерно на 1 процентный пункт и это учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская экономика показывает рост – цифры МинфинаКакой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБКабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, государственная дума рф, банк россии, ключевая ставка, инфляция, экономика, россия, новости