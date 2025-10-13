https://crimea.ria.ru/20251013/reyd-v-sevastopole-zakryli-tretiy-raz-za-den-1150159552.html

Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день

Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день

Вечером в понедельник в Севастополе остановили рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T18:16

2025-10-13T18:16

2025-10-13T18:16

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в Севастополе остановили рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В понедельник в Севастополе рейд перекрывали дважды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут.Для жителей организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах приостановки сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь