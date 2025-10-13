https://crimea.ria.ru/20251013/reyd-v-sevastopole-zakryli-tretiy-raz-za-den-1150159552.html
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
Вечером в понедельник в Севастополе остановили рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в Севастополе остановили рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В понедельник в Севастополе рейд перекрывали дважды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут.Для жителей организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах приостановки сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
В Севастополе третий раз за день остановлена работа морского пассажирского транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в Севастополе остановили рейсы паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В понедельник в Севастополе рейд перекрывали дважды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Для жителей организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах приостановки сообщения не говорится.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
