Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Рейд в Севастополе открыт
Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T14:19
2025-10-13T14:19
2025-10-13T14:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В понедельник в Севастополе рейд перекрывали дважды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта