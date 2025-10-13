Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Рейд в Севастополе открыт
Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-10-13T14:19
2025-10-13T14:19
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В понедельник в Севастополе рейд перекрывали дважды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, общество
14:19 13.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
В понедельник в Севастополе рейд перекрывали дважды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
