Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе

2025-10-13T14:04
2025-10-13T14:04
2025-10-13T14:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты. Пострадавшего эвакуировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом сообщили в правительстве Севастополя."На мысе Фиолент мужчина сорвался с обрыва и получил серьезные травмы. На место происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг", – сказано в сообщении. Как установили спасатели, пострадавший упал с высоты около 15 метров, получил черепно-мозговую травму, множественные ушибы и возможные переломы.Мужчине оказали первую доврачебную помощь, зафиксировали пострадавшего на носилках и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его по крутому склону в безопасную зону, где уже дежурила бригада скорой помощи. Работу осложняли темное время суток и сложный рельеф местности.Бухта Александры и прилегающие к ней участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного спуска к морю. Большинство туристов и местных жителей игнорируют запреты и подходят близко к обрывам и спускаются по неустойчивым "козьим тропам" без необходимой экипировки, подвергая себя смертельной опасности, напомнили спасатели.Также в понедельник стало известно, что на горе Чатыр-Даг в Крыму мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва и получил множественные травмы. Инцидент произошел в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистовВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-ДагОколо тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте
"На мысе Фиолент мужчина сорвался с обрыва и получил серьезные травмы. На место происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг", – сказано в сообщении.
Как установили спасатели, пострадавший упал с высоты около 15 метров, получил черепно-мозговую травму, множественные ушибы и возможные переломы.
Мужчине оказали первую доврачебную помощь, зафиксировали пострадавшего на носилках и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его по крутому склону в безопасную зону, где уже дежурила бригада скорой помощи. Работу осложняли темное время суток и сложный рельеф местности.
Бухта Александры и прилегающие к ней участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного спуска к морю. Большинство туристов и местных жителей игнорируют запреты и подходят близко к обрывам и спускаются по неустойчивым "козьим тропам" без необходимой экипировки, подвергая себя смертельной опасности, напомнили спасатели.
"По данным спасательной службы, с 2014 года в районе бухты Александры погибли 23 человека, более 80 были спасены. Только в этом году зафиксировано три смертельных случая и несколько успешных спасений", – привели статистику специалисты.
Также в понедельник стало известно, что на горе Чатыр-Даг в Крыму мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва
и получил множественные травмы. Инцидент произошел в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением.
