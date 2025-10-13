https://crimea.ria.ru/20251013/muzhchina-sorvalsya-s-15-metrovoy-vysoty-na-myse-fiolent-v-sevastopole-1150155086.html

Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе

Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе

В Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты. Пострадавшего эвакуировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T14:04

2025-10-13T14:04

2025-10-13T14:04

севастополь

новости севастополя

происшествия

мыс фиолент

крым

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150154959_0:119:450:372_1920x0_80_0_0_b01f937d388889af6e3b01a456e3c534.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты. Пострадавшего эвакуировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом сообщили в правительстве Севастополя."На мысе Фиолент мужчина сорвался с обрыва и получил серьезные травмы. На место происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг", – сказано в сообщении. Как установили спасатели, пострадавший упал с высоты около 15 метров, получил черепно-мозговую травму, множественные ушибы и возможные переломы.Мужчине оказали первую доврачебную помощь, зафиксировали пострадавшего на носилках и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его по крутому склону в безопасную зону, где уже дежурила бригада скорой помощи. Работу осложняли темное время суток и сложный рельеф местности.Бухта Александры и прилегающие к ней участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного спуска к морю. Большинство туристов и местных жителей игнорируют запреты и подходят близко к обрывам и спускаются по неустойчивым "козьим тропам" без необходимой экипировки, подвергая себя смертельной опасности, напомнили спасатели.Также в понедельник стало известно, что на горе Чатыр-Даг в Крыму мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва и получил множественные травмы. Инцидент произошел в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистовВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-ДагОколо тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте

севастополь

мыс фиолент

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, происшествия, мыс фиолент, крым, безопасность