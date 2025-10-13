https://crimea.ria.ru/20251013/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-ponedelnika-1150162411.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
Проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани перед Крымским мостом свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о...
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани перед Крымским мостом свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 21:00.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
