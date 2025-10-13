Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
Проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани перед Крымским мостом свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани перед Крымским мостом свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 21:00.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника

21:06 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани перед Крымским мостом свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 21:00.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
