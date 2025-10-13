Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка утром в понедельник - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка утром в понедельник
Крымский мост: оперативная обстановка утром в понедельник
На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей перед досмотровыми комплексами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей перед досмотровыми комплексами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: оперативная обстановка утром в понедельник

Крымский мост утром в понедельник - проезд свободен с обеих сторон

07:12 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей перед досмотровыми комплексами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на у утра.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
