Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Веселое в районе села Оползневое до поселка городского типа Форос на Южном берегу... РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150158717_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_9d11ffb5040aa39c32c4280e3907848a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Веселое в районе села Оползневое до поселка городского типа Форос на Южном берегу Крыма вышло на новый этап. Специалисты протянули больше трех километров магистрали. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", для чего из федерального и республиканского бюджетов выделено 4,5 миллиарда рублей.Строительство объекта разделено на три этапа. Сейчас подрядная организация выполняет строительно-монтажные работы на третьем этапе объекта в районе Фороса.В настоящее время полностью завершено строительство и получены акты ввода по первому и второму этапам, уточнили специалисты.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что строительство водовода и резервуаров чистой воды в селе Тургеневка Бахчисарайского района закончат до конца текущего года. На данный момент магистраль готова на 85%.
форос
Новости
Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода

На Южном берегу Крыма строительство газопровода до Фороса завершат к осени 2026 года

22:11 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Веселое в районе села Оползневое до поселка городского типа Форос на Южном берегу Крыма вышло на новый этап. Специалисты протянули больше трех километров магистрали. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.
Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", для чего из федерального и республиканского бюджетов выделено 4,5 миллиарда рублей.
Строительство объекта разделено на три этапа. Сейчас подрядная организация выполняет строительно-монтажные работы на третьем этапе объекта в районе Фороса.

"Всего на сегодняшний день уложено свыше трех километров газопровода на третьем этапе из 7,8 километров, предусмотренных проектом", – сказано в сообщении.

В настоящее время полностью завершено строительство и получены акты ввода по первому и второму этапам, уточнили специалисты.

"Плановый срок завершения строительства всего объекта – сентябрь 2026 года", – уточнили в профильном министерстве.

Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что строительство водовода и резервуаров чистой воды в селе Тургеневка Бахчисарайского района закончат до конца текущего года. На данный момент магистраль готова на 85%.
