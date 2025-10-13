https://crimea.ria.ru/20251013/kogda-na-yuzhnom-beregu-kryma-zakonchat-stroitelstvo-gazoprovoda-1150161008.html

Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода

Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода

Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Веселое в районе села Оползневое до поселка городского типа Форос на Южном берегу... РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Веселое в районе села Оползневое до поселка городского типа Форос на Южном берегу Крыма вышло на новый этап. Специалисты протянули больше трех километров магистрали. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", для чего из федерального и республиканского бюджетов выделено 4,5 миллиарда рублей.Строительство объекта разделено на три этапа. Сейчас подрядная организация выполняет строительно-монтажные работы на третьем этапе объекта в районе Фороса.В настоящее время полностью завершено строительство и получены акты ввода по первому и второму этапам, уточнили специалисты.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что строительство водовода и резервуаров чистой воды в селе Тургеневка Бахчисарайского района закончат до конца текущего года. На данный момент магистраль готова на 85%.

