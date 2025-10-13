https://crimea.ria.ru/20251013/feyki-v-chatakh--vlasti-kryma-predupredili-o-bolshoy-infoatake-1150159162.html

Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Он призвал крымчан проверять любые сообщения из мессенджеров на официальных сайтах и страницах органов власти."Отдельно обращаемся к администраторам Telegram-каналов и групп в социальных сетях: публикация и распространение ложной информации – преступление и за него придется нести ответственность согласно закона. А публикация вражеских вбросов – прямая измена Родине", – напомнил Крючков.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазутаВ Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителейМошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты

