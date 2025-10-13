Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке
В Крыму в чатах распространяют фейки с использованием подложных документов и ИИ
17:55 13.10.2025 (обновлено: 17:56 13.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Идет большая информационная атака. Враг использует подложные документы органов власти, создает дублирующие аккаунты органов власти и силовых структур, переозвучивает старые видео чиновников с использованием искусственного интеллекта. Вся эта ложь распространяется в чатах микрорайонов, школ, детских садов, автомобилистов, садоводов и так далее", – сообщил Крючков в своем Telegram-канале.
Он призвал крымчан проверять любые сообщения из мессенджеров на официальных сайтах и страницах органов власти.
"Отдельно обращаемся к администраторам Telegram-каналов и групп в социальных сетях: публикация и распространение ложной информации – преступление и за него придется нести ответственность согласно закона. А публикация вражеских вбросов – прямая измена Родине", – напомнил Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.
