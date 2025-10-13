Рейтинг@Mail.ru
Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/feyki-v-chatakh--vlasti-kryma-predupredili-o-bolshoy-infoatake-1150159162.html
Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке
Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке
В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T17:55
2025-10-13T17:56
крым
олег крючков
фейк
новости крыма
общество
цифровая безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123095760_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9fbe5bc02a9eb646399af16c5f6114fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Он призвал крымчан проверять любые сообщения из мессенджеров на официальных сайтах и страницах органов власти."Отдельно обращаемся к администраторам Telegram-каналов и групп в социальных сетях: публикация и распространение ложной информации – преступление и за него придется нести ответственность согласно закона. А публикация вражеских вбросов – прямая измена Родине", – напомнил Крючков.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазутаВ Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителейМошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123095760_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_b5fd54bf7b2ea27f96f58cf05fbb2330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, олег крючков, фейк, новости крыма, общество, цифровая безопасность
Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке

В Крыму в чатах распространяют фейки с использованием подложных документов и ИИ

17:55 13.10.2025 (обновлено: 17:56 13.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Идет большая информационная атака. Враг использует подложные документы органов власти, создает дублирующие аккаунты органов власти и силовых структур, переозвучивает старые видео чиновников с использованием искусственного интеллекта. Вся эта ложь распространяется в чатах микрорайонов, школ, детских садов, автомобилистов, садоводов и так далее", – сообщил Крючков в своем Telegram-канале.
Он призвал крымчан проверять любые сообщения из мессенджеров на официальных сайтах и страницах органов власти.
"Отдельно обращаемся к администраторам Telegram-каналов и групп в социальных сетях: публикация и распространение ложной информации – преступление и за него придется нести ответственность согласно закона. А публикация вражеских вбросов – прямая измена Родине", – напомнил Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута
В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей
Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты
 
КрымОлег КрючковФейкНовости КрымаОбществоЦифровая безопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк
18:49Рейд в Севастополе открыли
18:37На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше
18:28В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:16Воздушная тревога объявлена в Севастополе
18:16Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
18:11В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
17:55Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке
17:41"Осеннее танго": когда в Никитском саду открывают бал хризантем
17:15Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ
17:03Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
16:35В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину
16:19"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
15:45Часть Феодосии осталась без света
15:35Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
15:14На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС
15:04Над Крымом отработала ПВО
15:01ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
15:00100 лет Маргарет Тэтчер
14:52Поезда в Крым вернулись в график
Лента новостейМолния