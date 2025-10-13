https://crimea.ria.ru/20251013/feodosiya-ostalas-bez-sveta-1150156903.html
Часть Феодосии осталась без света
Часть Феодосии осталась без света
В Феодосии жители около 20 улиц остались без электроснабжения в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии жители около 20 улиц остались без электроснабжения в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что света нет на улицах Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, И. Малышева. Также обесточены переулки Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающие улицы и переулки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии жители около 20 улиц остались без электроснабжения в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что света нет на улицах Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, И. Малышева.
Также обесточены переулки Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающие улицы и переулки.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - отмечается в сообщении.
