Часть Феодосии осталась без света - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Часть Феодосии осталась без света
Часть Феодосии осталась без света - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Часть Феодосии осталась без света
В Феодосии жители около 20 улиц остались без электроснабжения в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии жители около 20 улиц остались без электроснабжения в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что света нет на улицах Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, И. Малышева. Также обесточены переулки Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающие улицы и переулки.
Часть Феодосии осталась без света

В Феодосии жители больше 20 улиц остались без электричества

15:45 13.10.2025 (обновлено: 15:51 13.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии жители около 20 улиц остались без электроснабжения в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что света нет на улицах Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, И. Малышева.
Также обесточены переулки Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающие улицы и переулки.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - отмечается в сообщении.
