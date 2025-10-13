https://crimea.ria.ru/20251013/feodosiya-ostalas-bez-sveta-1150156903.html

Часть Феодосии осталась без света

Часть Феодосии осталась без света - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Часть Феодосии осталась без света

В Феодосии жители около 20 улиц остались без электроснабжения в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T15:45

2025-10-13T15:45

2025-10-13T15:51

крым

феодосия

гуп рк "крымэнерго"

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии в крыму

электросети крыма

электричество

новости крыма

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150147940_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_056dc254db6345d45a138fad5fb6d0e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии жители около 20 улиц остались без электроснабжения в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что света нет на улицах Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, И. Малышева. Также обесточены переулки Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающие улицы и переулки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, электросети крыма, электричество, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя