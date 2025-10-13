Бензин в Крыму - ситуация на заправках в понедельник
Бензин в Крыму в понедельник можно купить на 89 АЗС
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму утром в понедельник можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в своем Telegram-канале и приложил список с адресами АЗС.
В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.