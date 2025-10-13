Бензин в Крыму - ситуация на заправках в понедельник

https://crimea.ria.ru/20251013/benzin-v-krymu---situatsiya-na-zapravkakh-v-ponedelnik--1150145304.html

Бензин в Крыму утром в понедельник можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму утром в понедельник можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..

