Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму - ситуация на заправках в понедельник - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/benzin-v-krymu---situatsiya-na-zapravkakh-v-ponedelnik--1150145304.html
Бензин в Крыму - ситуация на заправках в понедельник
Бензин в Крыму - ситуация на заправках в понедельник - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Бензин в Крыму - ситуация на заправках в понедельник
Бензин в Крыму утром в понедельник можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T08:15
2025-10-13T08:15
бензин
топливо в крыму
топливо
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/68/1115386894_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67bd842ac586ed80a00048c7cdf4f723.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму утром в понедельник можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/68/1115386894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c93901589f676682dcc5a45d4dc56ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо в крыму, топливо, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт
Бензин в Крыму - ситуация на заправках в понедельник

Бензин в Крыму в понедельник можно купить на 89 АЗС

08:15 13.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму утром в понедельник можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в своем Telegram-канале и приложил список с адресами АЗС.

© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие топлива на АЗС Крыма 13 октября
Наличие топлива на АЗС Крыма 13 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Наличие топлива на АЗС Крыма 13 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие топлива на АЗС Крыма 13 октября
Наличие топлива на АЗС Крыма 13 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Наличие топлива на АЗС Крыма 13 октября
В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
 
БензинТопливо в КрымуТопливоЮрий ГоцанюкКрымНовости КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Бензин в Крыму - ситуация на заправках в понедельник
08:05Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие
07:47Преступление и наказание – как содержат заключенных в Крыму
07:29Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь
07:26Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часу
07:12Крымский мост: оперативная обстановка утром в понедельник
07:00Трамп заявил о желании обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине
06:32Рейд в Севастополе закрыт
06:09В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта
05:44Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно
00:01Снова дождь: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 октября
21:33Афгано-пакистанский конфликт и отмена топливного акциза в России: главное
20:45Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями
20:16Роспотребнадзор назвал запрещенные к покупке овощи
20:06Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения
19:48Крым планируют сделать круглогодичной здравницей России
19:35Крымский мост открыт
19:33День рождения Путина и ракеты Tomahawk для Киева: топ новостей недели
19:19Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделю
Лента новостейМолния