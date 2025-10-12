Рейтинг@Mail.ru
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
Возле пляжа и отеля в американском штате Калифорния упал вертолет – пять человек пострадали, сообщает телеканал ABC. РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Возле пляжа и отеля в американском штате Калифорния упал вертолет – пять человек пострадали, сообщает телеканал ABC.Первоначально местные СМИ сообщали о трех пострадавших. По данным АВС, вертолет упал на парковке перед пляжем, при этом его корпус угодил между пальмовыми деревьями рядом с отелем.7 октября сообщалось, что в США разбился медицинский вертолет. В мае частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал в Калифорнии на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего, погибли несколько человек. В апреле во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. А днем ранее вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, не обошлось без жертв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, сша, происшествия, вертолет, авиакатастрофа
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет

Вертолет рухнул возле пляжа и отеля в Калифорнии

08:39 12.10.2025 (обновлено: 08:53 12.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Возле пляжа и отеля в американском штате Калифорния упал вертолет – пять человек пострадали, сообщает телеканал ABC.
"Пять человек пострадали и были госпитализированы в больницы после того, как вертолет упал в Хантингтон-Бич", – цитирует телеканал РИА Новости.
Первоначально местные СМИ сообщали о трех пострадавших. По данным АВС, вертолет упал на парковке перед пляжем, при этом его корпус угодил между пальмовыми деревьями рядом с отелем.
7 октября сообщалось, что в США разбился медицинский вертолет. В мае частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал в Калифорнии на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего, погибли несколько человек. В апреле во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. А днем ранее вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, не обошлось без жертв.
