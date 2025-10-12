https://crimea.ria.ru/20251012/vozle-plyazha-i-otelya-v-kalifornii-rukhnul-vertolet-1150129227.html
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
Возле пляжа и отеля в американском штате Калифорния упал вертолет – пять человек пострадали, сообщает телеканал ABC. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T08:39
2025-10-12T08:39
2025-10-12T08:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Возле пляжа и отеля в американском штате Калифорния упал вертолет – пять человек пострадали, сообщает телеканал ABC.Первоначально местные СМИ сообщали о трех пострадавших. По данным АВС, вертолет упал на парковке перед пляжем, при этом его корпус угодил между пальмовыми деревьями рядом с отелем.7 октября сообщалось, что в США разбился медицинский вертолет. В мае частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал в Калифорнии на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего, погибли несколько человек. В апреле во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. А днем ранее вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, не обошлось без жертв.
Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
Вертолет рухнул возле пляжа и отеля в Калифорнии
08:39 12.10.2025 (обновлено: 08:53 12.10.2025)