В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 12.10.2025

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 12.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

