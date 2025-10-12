https://crimea.ria.ru/20251012/v-sevastopole-otkryli-reyd-1150142213.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
