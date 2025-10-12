Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-1150136619.html
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 12.10.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T14:01
2025-10-12T14:01
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9356ebe8c85db999febe5d703dddaf40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе
В Севастополе остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

14:01 12.10.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
15:57В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
15:44СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
15:34Над Крымом отработала ПВО
15:15Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
14:52Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому
14:35Путин отменил акцизы на дизельное топливо
14:16На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды
14:01В Севастополе остановили катера и паромы
13:43В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
13:12Новости СВО: бойцы ВС РФ уничтожают киевских боевиков и склады топлива
12:43В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
12:13В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках
11:48Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости
11:11Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец
10:47В Китае ответили на заявление Трампа о новых стопроцентных пошлинах
10:15Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане
09:56На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
09:29В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
09:17В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
Лента новостейМолния