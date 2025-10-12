https://crimea.ria.ru/20251012/v-kurskoy-oblasti-ogranichili-dvizhenie-transporta-iz-za-atak-vsu-1150139230.html

В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ

В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2025

В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ

Льгов из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T15:57

2025-10-12T15:57

2025-10-12T15:48

курская область

александр хинштейн

новости

транспорт

ограничение движения

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537147_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d6b958219675a8f07d49e0f1b89f8fd4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Курской области ограничили движение транспорта на трассе трассе Рыльск – Льгов из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.И сообщил, что в целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей из-за активизации вражеских беспилотников. Также ограничен выезд на трассу из населенного пункта Степановка.Также губернатор призвал всех воздержаться от поездок на этих участках. Решение об ограничении движения принято в целях безопасности, подчеркнул глава региона. И проинформировал, что мера временная, но она необходима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251012/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150138904.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, новости, транспорт, ограничение движения, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)