В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
Льгов из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Курской области ограничили движение транспорта на трассе трассе Рыльск – Льгов из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.И сообщил, что в целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей из-за активизации вражеских беспилотников. Также ограничен выезд на трассу из населенного пункта Степановка.Также губернатор призвал всех воздержаться от поездок на этих участках. Решение об ограничении движения принято в целях безопасности, подчеркнул глава региона. И проинформировал, что мера временная, но она необходима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
