В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
Льгов из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T15:57
2025-10-12T15:48
курская область
александр хинштейн
новости
транспорт
ограничение движения
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Курской области ограничили движение транспорта на трассе трассе Рыльск – Льгов из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.И сообщил, что в целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей из-за активизации вражеских беспилотников. Также ограничен выезд на трассу из населенного пункта Степановка.Также губернатор призвал всех воздержаться от поездок на этих участках. Решение об ограничении движения принято в целях безопасности, подчеркнул глава региона. И проинформировал, что мера временная, но она необходима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
курская область, александр хинштейн, новости, транспорт, ограничение движения, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ

ВСУ атакуют весь движущийся транспорт в Курской области – в регионе ограничили движение

15:57 12.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Курской области ограничили движение транспорта на трассе трассе Рыльск Льгов из-за попыток ВСУ атаковать весь движущийся транспорт. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

"С ночи под прицелом вражеских дронов находится трасса Рыльск – Льгов. Это участок дороги от города Рыльска до села Ивановского. Зафиксирована серия попыток противника атаковать все движущиеся по трассе автомобили", – проинформировал глава региона.

И сообщил, что в целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей из-за активизации вражеских беспилотников. Также ограничен выезд на трассу из населенного пункта Степановка.
Также губернатор призвал всех воздержаться от поездок на этих участках. Решение об ограничении движения принято в целях безопасности, подчеркнул глава региона. И проинформировал, что мера временная, но она необходима.
Курская областьАлександр ХинштейнНовостиТранспортОграничение движенияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
