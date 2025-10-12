https://crimea.ria.ru/20251012/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-tri-regiona-rossii-1150128128.html
Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 32 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 32 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:16 12.10.2025 (обновлено: 07:22 12.10.2025)