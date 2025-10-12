Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-tri-regiona-rossii-1150128128.html
Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России
Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 32 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T07:16
2025-10-12T07:22
белгородская область
брянская область
смоленская область
пво
вооруженные силы россии
новости
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 32 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251011/massirovannaya-ataka-na-volgogradskuyu-oblast--pod-udarom-doma-i-shkola-1150115391.html
белгородская область
брянская область
смоленская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_99c9c95c17c5100766be722adbe443fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, брянская область, смоленская область, пво, вооруженные силы россии, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России

32 беспилотника сбили над тремя регионами России

07:16 12.10.2025 (обновлено: 07:22 12.10.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 32 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вчера, 07:06
Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа
 
Белгородская областьБрянская областьСмоленская областьПВОВооруженные силы РоссииНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане
09:56На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
09:29В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
09:17В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
08:4916 человек погибли после взрыва на заводе в США
08:39Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
08:22Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
08:11Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
07:52Есть ли у России друзья на Западе – мнение
07:16Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России
07:07Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:50Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
23:46ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
22:44В Севастополе перекрыли рейд
22:15Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
21:33Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное
20:55В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей
20:22Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек
Лента новостейМолния