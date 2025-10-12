https://crimea.ria.ru/20251012/ukraina-mozhet-ischeznut-chto-lukashenko-posovetoval-zelenskomu-1150137229.html

Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому

Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому - РИА Новости Крым, 12.10.2025

Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому

Мир и счастье на территорию Украины могут принести только славянские государства. Поэтому украинскому руководству нужно как можно скорее приступить к... РИА Новости Крым, 12.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Мир и счастье на территорию Украины могут принести только славянские государства. Поэтому украинскому руководству нужно как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию кризиса. Такой совет главе киевского режима Владимиру Зеленскому дал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что действовать надо срочно. И отметил, что Россия продвигается на фронте."Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", – заявил президент Белоруссии.Он подчеркнул, что украинские "соседи" по границе "видят себя в западной Украине. Они уже готовы оттяпать часть страны, как это было до начала Великой Отечественной войны".Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора, в том числе, шла речь об ударах по украинской энергетике и усилении систем ПВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответВ Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды

