Рейтинг@Mail.ru
Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/ukraina-mozhet-ischeznut-chto-lukashenko-posovetoval-zelenskomu-1150137229.html
Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому
Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому
Мир и счастье на территорию Украины могут принести только славянские государства. Поэтому украинскому руководству нужно как можно скорее приступить к... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T14:52
2025-10-12T14:52
новости
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
мнения
россия
украина
переговоры
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134889076_0:57:1281:777_1920x0_80_0_0_ef49cfaa51cbe2c241e97ca5693a63ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Мир и счастье на территорию Украины могут принести только славянские государства. Поэтому украинскому руководству нужно как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию кризиса. Такой совет главе киевского режима Владимиру Зеленскому дал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что действовать надо срочно. И отметил, что Россия продвигается на фронте."Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", – заявил президент Белоруссии.Он подчеркнул, что украинские "соседи" по границе "видят себя в западной Украине. Они уже готовы оттяпать часть страны, как это было до начала Великой Отечественной войны".Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора, в том числе, шла речь об ударах по украинской энергетике и усилении систем ПВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответВ Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134889076_84:0:1196:834_1920x0_80_0_0_18af22f41d2a8a86b396cae1396d8c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мнения, россия, украина, переговоры, владимир зеленский
Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому

Украина может исчезнуть как государство – Лукашенко посоветовал Зеленскому договариваться

14:52 12.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Мир и счастье на территорию Украины могут принести только славянские государства. Поэтому украинскому руководству нужно как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию кризиса. Такой совет главе киевского режима Владимиру Зеленскому дал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Хотелось бы, чтобы (Зеленский – ред.) услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться", – сказал Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что действовать надо срочно. И отметил, что Россия продвигается на фронте.
"Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", – заявил президент Белоруссии.
Он подчеркнул, что украинские "соседи" по границе "видят себя в западной Украине. Они уже готовы оттяпать часть страны, как это было до начала Великой Отечественной войны".
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора, в том числе, шла речь об ударах по украинской энергетике и усилении систем ПВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды
 
НовостиПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоМненияРоссияУкраинаПереговорыВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
15:57В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
15:44СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
15:34Над Крымом отработала ПВО
15:15Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
14:52Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому
14:35Путин отменил акцизы на дизельное топливо
14:16На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды
14:01В Севастополе остановили катера и паромы
13:43В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
13:12Новости СВО: бойцы ВС РФ уничтожают киевских боевиков и склады топлива
12:43В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
12:13В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках
11:48Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости
11:11Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец
10:47В Китае ответили на заявление Трампа о новых стопроцентных пошлинах
10:15Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане
09:56На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
09:29В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
09:17В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
Лента новостейМолния