Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. В ночные часы температура воздуха +9...12 градусов, днем +14...17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +4…6; днем +14…17, в горах +8…12 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. В ночные часы температура воздуха +9...12 градусов, днем +14...17.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение
.
