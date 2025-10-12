Рейтинг@Mail.ru
Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T00:01
2025-10-12T00:01
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
крымский гидрометцентр
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336943_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_1a08ef93f498f97250f3e948fdecb4c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. В ночные часы температура воздуха +9...12 градусов, днем +14...17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, крымский гидрометцентр, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма
Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 12.10.2025
 
© Telegram Галина ОгневаТуман в Алуште
Туман в Алуште
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +4…6; днем +14…17, в горах +8…12 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. В ночные часы температура воздуха +9...12 градусов, днем +14...17.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
