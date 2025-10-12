https://crimea.ria.ru/20251012/tumany-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1150122964.html

Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +15...17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. В ночные часы температура воздуха +9...12 градусов, днем +14...17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

