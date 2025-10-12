https://crimea.ria.ru/20251012/samolet-v-aeroportu-irkutska-zadel-krylom-mikroavtobus-1150142098.html
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус
В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T18:13
2025-10-12T18:13
2025-10-12T18:13
происшествия
иркутск
самолет
новости
россия
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/19/1122155627_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2514811d96d33806bb56b45109d0ac9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка после происшествия с воздушным судном в аэропорту Иркутска.Он добавил, что вылет рейса был отменен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иркутск
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/19/1122155627_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_839649b003180d1de7bb91d199ee46f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, самолет, новости, россия, транспорт
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус, когда выруливал со стоянки