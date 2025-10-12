Рейтинг@Mail.ru
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус
В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T18:13
2025-10-12T18:13
происшествия
иркутск
самолет
новости
россия
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка после происшествия с воздушным судном в аэропорту Иркутска.Он добавил, что вылет рейса был отменен.
иркутск
россия
происшествия, иркутск, самолет, новости, россия, транспорт
Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус

Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус, когда выруливал со стоянки

18:13 12.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Иркутске при выруливании со стоянки самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" задел крылом микроавтобус, перевозивший в аэропорту пассажиров, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка после происшествия с воздушным судном в аэропорту Иркутска.
"Воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании "Zafer air", планировавшее вылет в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус, который перевозил в аэропорту пассажиров. Люди в автобусе и в самолете не пострадали", - сообщил представитель прокуратуры.
Он добавил, что вылет рейса был отменен.
ПроисшествияИркутскСамолетНовостиРоссияТранспорт
 
