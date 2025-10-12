Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день

https://crimea.ria.ru/20251012/reyd-v-sevastopole-zakryli-vtoroy-raz-za-den-1150142349.html

2025-10-12T18:45

2025-10-12T18:45

2025-10-12T18:48

севастополь

транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

новости севастополя

крым

безопасность республики крым и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта второй раз за день. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Ранее рейд был перекрыт с 14 до 18.20.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

