Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
В Севастополе остановили работу морского транспорта второй раз за день. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T18:45
2025-10-12T18:45
2025-10-12T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта второй раз за день. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Ранее рейд был перекрыт с 14 до 18.20.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:45 12.10.2025 (обновлено: 18:48 12.10.2025)