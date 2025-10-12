Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
В Севастополе остановили работу морского транспорта второй раз за день. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта второй раз за день. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Ранее рейд был перекрыт с 14 до 18.20.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, крым, безопасность республики крым и севастополя
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день

Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день

18:45 12.10.2025 (обновлено: 18:48 12.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта второй раз за день. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Ранее рейд был перекрыт с 14 до 18.20.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольТранспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
