Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане
Двое мужчин и одна женщина пропали на реке Кама в Татарстане после того, как их моторная лодка затонула в 200 метрах от берега. Поисковые работы продолжаются... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T10:15
2025-10-12T10:16
татарстан
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
морской транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина пропали на реке Кама в Татарстане после того, как их моторная лодка затонула в 200 метрах от берега. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.Накануне в городе Чистополь пятеро человек (детей нет) уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись.Женщины смогли доплыть до ближайшего острова и обратились с просьбой найти оставшихся троих человек: двух мужчин и женщину, уточнили спасатели."К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются", – добавили в сообщении МЧС.
татарстан
татарстан, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), морской транспорт
10:15 12.10.2025 (обновлено: 10:16 12.10.2025)
 
© РИА Новости . Иван Денисенко / Перейти в фотобанкРека Кама
© РИА Новости . Иван Денисенко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина пропали на реке Кама в Татарстане после того, как их моторная лодка затонула в 200 метрах от берега. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Накануне в городе Чистополь пятеро человек (детей нет) уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись.
"В 06:59 12 октября поступила информация от охранника лодочной станции вблизи города Чистополь о том, что две женщины обратились к нему в связи с тем, что ориентировочно в 20 часов 11 октября их моторная лодка затонула на реке Каме в 200 метрах от берега", – сказано в сообщении.
Женщины смогли доплыть до ближайшего острова и обратились с просьбой найти оставшихся троих человек: двух мужчин и женщину, уточнили спасатели.
"К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются", – добавили в сообщении МЧС.
ТатарстанНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Морской транспорт
 
