Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане

Двое мужчин и одна женщина пропали на реке Кама в Татарстане после того, как их моторная лодка затонула в 200 метрах от берега. Поисковые работы продолжаются... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T10:15

2025-10-12T10:15

2025-10-12T10:16

татарстан

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

морской транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150132658_0:330:3053:2047_1920x0_80_0_0_0c3a41ebb97998c963afc13930d87256.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина пропали на реке Кама в Татарстане после того, как их моторная лодка затонула в 200 метрах от берега. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.Накануне в городе Чистополь пятеро человек (детей нет) уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись.Женщины смогли доплыть до ближайшего острова и обратились с просьбой найти оставшихся троих человек: двух мужчин и женщину, уточнили спасатели."К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются", – добавили в сообщении МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

татарстан

2025

