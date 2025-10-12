Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане

https://crimea.ria.ru/20251012/passazhiry-zatonuvshey-motornoy-lodki-propali-na-reke-kama-v-tatarstane-1150132336.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина пропали на реке Кама в Татарстане после того, как их моторная лодка затонула в 200 метрах от берега. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.Накануне в городе Чистополь пятеро человек (детей нет) уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись.Женщины смогли доплыть до ближайшего острова и обратились с просьбой найти оставшихся троих человек: двух мужчин и женщину, уточнили спасатели."К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются", – добавили в сообщении МЧС.
10:15 12.10.2025 (обновлено: 10:16 12.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина пропали на реке Кама в Татарстане после того, как их моторная лодка затонула в 200 метрах от берега. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Накануне в городе Чистополь пятеро человек (детей нет) уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись.
"В 06:59 12 октября поступила информация от охранника лодочной станции вблизи города Чистополь о том, что две женщины обратились к нему в связи с тем, что ориентировочно в 20 часов 11 октября их моторная лодка затонула на реке Каме в 200 метрах от берега", – сказано в сообщении.
Женщины смогли доплыть до ближайшего острова и обратились с просьбой найти оставшихся троих человек: двух мужчин и женщину, уточнили спасатели.
"К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются", – добавили в сообщении МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.