Новости СВО: бойцы ВС РФ уничтожают киевских боевиков и склады топлива - РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвигаются по линии боевого соприкосновения и оставляют противника без станций радиоэлектронной борьбы и складов с топливом. За сутки ВСУ потеряли более 1400 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Российские воины нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 180 военнослужащих. Уничтожены склад боеприпасов, а также три склада горючего и материальных средств.Бойцы подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение украинским формированиям в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Противник потерял до 305 военнослужащих, танк, станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества.Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.Средствами ПВО сбиты девять снарядов HIMARS, ракета большой дальности "Нептун" и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВОВ зоне СВО сожжены 18 складов с боеприпасами и имуществом КиеваНа Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура
13:12 12.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвигаются по линии боевого соприкосновения и оставляют противника без станций радиоэлектронной борьбы и складов с топливом. За сутки ВСУ потеряли более 1400 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Российские воины нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 180 военнослужащих. Уничтожены склад боеприпасов, а также три склада горючего и материальных средств.
Бойцы подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение украинским формированиям в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Противник потерял до 305 военнослужащих, танк, станцию радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Средствами ПВО сбиты девять снарядов HIMARS, ракета большой дальности "Нептун" и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
