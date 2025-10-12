Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Над Крымом отработала ПВО
Силы российской ПВО в воскресенье днем сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье днем сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один беспилотник был сбит над Крымом, еще один – над территорией Белгородской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Кроме того, в оборонном ведомстве утром в воскресенье сообщили, что силами российской ПВО за ночь были перехвачены и уничтожены 32 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами. По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутВ Одесской области поражены объекты критической инфраструктурыМассированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа
новости крыма, крым, новости, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбили украинский беспилотник

15:34 12.10.2025 (обновлено: 15:41 12.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье днем сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один беспилотник был сбит над Крымом, еще один – над территорией Белгородской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.
Кроме того, в оборонном ведомстве утром в воскресенье сообщили, что силами российской ПВО за ночь были перехвачены и уничтожены 32 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами. По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской областью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа
 
