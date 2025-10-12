https://crimea.ria.ru/20251012/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150138904.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T15:34
2025-10-12T15:34
2025-10-12T15:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье днем сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один беспилотник был сбит над Крымом, еще один – над территорией Белгородской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Кроме того, в оборонном ведомстве утром в воскресенье сообщили, что силами российской ПВО за ночь были перехвачены и уничтожены 32 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами. По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутВ Одесской области поражены объекты критической инфраструктурыМассированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа
