Рейтинг@Mail.ru
На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/na-zemle-idet-bystryy-rost-skorosti-solnechnogo-vetra--ozhidayutsya-buri-1150138195.html
На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури - РИА Новости Крым, 12.10.2025
На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщает о сильном росте скорости солнечного ветра –... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T16:16
2025-10-12T15:49
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
космос
солнце
земля
астрономия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150138591_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_1092e1c322c514d750150440c82f543d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщает о сильном росте скорости солнечного ветра – Земля находится внутри быстрого потока плазмы из корональной дыры. Ожидаются бури, предостерегают ученые.Красная линия на графике – это отсечка, отделяющая очень высокие параметры солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому скорости очень приличные, отмечают ученые.Исходя из того, как все складывается, могут начаться магнитные бури и ближе к темному времени суток в центральной части страны – полярные сияния. Событие неожиданное, подчеркнули специалисты – расчет показывал на завтра.Ранее ученые сообщили, что на Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца – с вероятностью 90% сегодня или завтра высока вероятность выброса. На пути плазменного облака в данный момент располагается планета Меркурий и если протуберанец удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то высока вероятность выброса протуберанца в сторону Земли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251002/solntse-atakuet-skolko-prodlyatsya-magnitnye-buri-i-kak-ikh-perezhit-1149914398.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150138591_533:0:1600:800_1920x0_80_0_0_f5c663b4d0667d73f9c819eb95ab4f60.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, космос, солнце, земля, астрономия, новости
На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури

На Земле ожидаются бури из-за быстрого роста скорости солнечного ветра

16:16 12.10.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНГрафик солнечного ветра
График солнечного ветра
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщает о сильном росте скорости солнечного ветра – Земля находится внутри быстрого потока плазмы из корональной дыры. Ожидаются бури, предостерегают ученые.
"На Земле наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры. Планета с утра находится внутри быстрого потока плазмы из корональной дыры. Ожидаются бури", – сказано в сообщении Лаборатории.
Красная линия на графике – это отсечка, отделяющая очень высокие параметры солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому скорости очень приличные, отмечают ученые.
Исходя из того, как все складывается, могут начаться магнитные бури и ближе к темному времени суток в центральной части страны – полярные сияния. Событие неожиданное, подчеркнули специалисты – расчет показывал на завтра.
Ранее ученые сообщили, что на Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца – с вероятностью 90% сегодня или завтра высока вероятность выброса. На пути плазменного облака в данный момент располагается планета Меркурий и если протуберанец удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то высока вероятность выброса протуберанца в сторону Земли.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
2 октября, 14:52
Солнце атакует: сколько продлятся магнитные бури и как их пережить
 
Институт солнечно-земной физикиИнститут космических исследованийкосмосСолнцеЗемляАстрономияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:23В Севастополе открыли рейд
18:13Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус
17:24Крымский мост закрыт
17:14Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников
17:12В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
16:48Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика
16:16На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
15:57В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
15:44СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
15:34Над Крымом отработала ПВО
15:15Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
14:52Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому
14:35Путин отменил акцизы на дизельное топливо
14:16На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды
14:01В Севастополе остановили катера и паромы
13:43В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
13:12Новости СВО: бойцы ВС РФ уничтожают киевских боевиков и склады топлива
12:43В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
12:13В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках
11:48Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости
Лента новостейМолния