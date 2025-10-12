https://crimea.ria.ru/20251012/na-zemle-idet-bystryy-rost-skorosti-solnechnogo-vetra--ozhidayutsya-buri-1150138195.html
На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
2025-10-12T16:16
2025-10-12T16:16
2025-10-12T15:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщает о сильном росте скорости солнечного ветра – Земля находится внутри быстрого потока плазмы из корональной дыры. Ожидаются бури, предостерегают ученые.Красная линия на графике – это отсечка, отделяющая очень высокие параметры солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому скорости очень приличные, отмечают ученые.Исходя из того, как все складывается, могут начаться магнитные бури и ближе к темному времени суток в центральной части страны – полярные сияния. Событие неожиданное, подчеркнули специалисты – расчет показывал на завтра.Ранее ученые сообщили, что на Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца – с вероятностью 90% сегодня или завтра высока вероятность выброса. На пути плазменного облака в данный момент располагается планета Меркурий и если протуберанец удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то высока вероятность выброса протуберанца в сторону Земли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
