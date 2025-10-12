https://crimea.ria.ru/20251012/krym-nakroet-antitsiklonalnyy-kupol-prognoz-pogody-na-nedelyu-1150111398.html

Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделю

Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Первые дни предстоящей недели в Крыму будут прохладными и дождливыми, но с середины недели синоптическая ситуация начнет меняться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Во вторник, по его словам, осадки пойдут на убыль, максимум 1-3 миллиметра, температура ночью +6…9, днем +10…13 градусов.Тишковец отметил, что со среды, 15 октября, погоду начнет определять антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду.Во второй половине недели, с четверга по воскресенье, в регионе ожидается в основном солнечная и сухая погода. По ночам +3…8, днем +10…15. Тишковец подчеркнул, что это все еще ниже нормы, однако, ситуация компенсируется солнцем и отсутствием осадков.Он добавил, что в горных районах Крыма ночами температура может опускаться до 0…+5 градусов, что станет первыми намеками на заморозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снято ограничение на посещение лесовСамый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекордыКаким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму

