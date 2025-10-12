https://crimea.ria.ru/20251012/krym-nakroet-antitsiklonalnyy-kupol-prognoz-pogody-na-nedelyu-1150111398.html
Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Первые дни предстоящей недели в Крыму будут прохладными и дождливыми, но с середины недели синоптическая ситуация начнет меняться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Во вторник, по его словам, осадки пойдут на убыль, максимум 1-3 миллиметра, температура ночью +6…9, днем +10…13 градусов.Тишковец отметил, что со среды, 15 октября, погоду начнет определять антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду.Во второй половине недели, с четверга по воскресенье, в регионе ожидается в основном солнечная и сухая погода. По ночам +3…8, днем +10…15. Тишковец подчеркнул, что это все еще ниже нормы, однако, ситуация компенсируется солнцем и отсутствием осадков.Он добавил, что в горных районах Крыма ночами температура может опускаться до 0…+5 градусов, что станет первыми намеками на заморозки.
Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделю
Середина октября принесет Крыму солнце и передышку от дождей – прогноз погоды от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым.
Первые дни предстоящей недели в Крыму будут прохладными и дождливыми, но с середины недели синоптическая ситуация начнет меняться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Понедельник начнется с тыловой части циклона – прохладно и с короткими дождями, до четырех литров воды на квадратный метр. Под утро +7…10, днем +13…16 градусов", – уточнил эксперт.
Во вторник, по его словам, осадки пойдут на убыль, максимум 1-3 миллиметра, температура ночью +6…9, днем +10…13 градусов.
Тишковец отметил, что со среды, 15 октября, погоду начнет определять антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду.
"С середины недели инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, осадки прекратятся, облака начнут рассеиваться. Ночью +4…7, днем +11…14 градусов", – сказал он.
Во второй половине недели, с четверга по воскресенье, в регионе ожидается в основном солнечная и сухая погода. По ночам +3…8, днем +10…15. Тишковец подчеркнул, что это все еще ниже нормы, однако, ситуация компенсируется солнцем и отсутствием осадков.
Он добавил, что в горных районах Крыма ночами температура может опускаться до 0…+5 градусов, что станет первыми намеками на заморозки.
