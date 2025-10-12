Рейтинг@Mail.ru
День рождения Путина и ракеты Tomahawk для Киева: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 12.10.2025
День рождения Путина и ракеты Tomahawk для Киева: топ новостей недели
День рождения Путина и ракеты Tomahawk для Киева: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 12.10.2025
День рождения Путина и ракеты Tomahawk для Киева: топ новостей недели
Президент РФ Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Таджикистане и принял участие в саммите "Россия-Центральная Азия" и... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Таджикистане и принял участие в саммите "Россия-Центральная Азия" и заседании Совета глав государств СНГ. Американский лидер Дональд Трамп заявил о "практически принятом" решении по ракетам Tomahawk для Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожал блэкаутом Белгородской области России. Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор сделал заявление о перспективах "возвращения" Крыма и Донбасса под контроль Киева, а экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель – о роли Польши и стран Балтии в начале спецоперации.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Путин в ТаджикистанеВ четверг Президент РФ Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В рамках встречи российский лидер назвал Алиеву причину крушениясамолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в российском небе в декабре 2024 года. Катастрофа связана с тем, что в небе находился украинский беспилотник, при этом две выпущенные системой ПВО России ракеты не поразили борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах, пояснил президент. Он в очередной раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших, подчеркнул, что Россия оказывает всяческое содействие следствию, даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с этой трагедией и сделает все, что требуется в таких трагических случаях по компенсациям. Также стороны обсудили торгово-экономические отношения двух стран.Встреча состоялась в Таджикстане, куда Путин прибыл для участия в саммите "Россия-Центральная Азия" и в заседании Совета глав государств СНГ.Ракеты Tomahawk для киевского режимаПрезидент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Такие поставки станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут, прокомментировал тему официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта.Крымский вопросНа этой неделе экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что возвращение Крыма и Донбасса – вопрос точно не ближайшего будущего и тем более не военным путем. По мнению политолога Павла Шипилина, такое заявление является очередным предупреждением лично главе киевского режима Владимиру Зеленскому, о том, что он ничего не решает. Связаны такие "пробросы" с тем, что Зеленский, которым Запад играет в своих политических целях, уже давно стал перегибать палку в высказываниях.Угрозы Зеленского9 октября Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. По его мнению, Белгородская область – регион, откуда на Украину летит больше всего ракет и авиабомб, и якобы именно оттуда наносят удары по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно объяснение – Москва оставляет шансы на урегулирование. При этом У РФ огромное количество всевозможных инструментов, которые еще до сих пор не использованы, прокомментировал тему политолог Павел Шипилин.Заявление МеркельПольша и страны Балтии в 2021 году выступили против предложенного Германией нового формата диалога с Россией и урегулирования конфликта на Украине, тем самым косвенно спровоцировав начало специальной военной операции, заявила в понедельник экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán. По словам Меркель, в 2021 году она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша, Эстония, Литва и Латвия выступили категорически против, опасаясь, что Евросоюз не сможет выработать общую политику в отношении Москвы.День рождения Путина7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил 73-й день рождения. Личный праздник на посту главы государства Путин он встретил в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II. Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-м улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встретил день рождения на работе и на протяжении всего дня принимал поздравления от коллег. В ходе этих телефонных разговоров лидеры также "кратко обсуждали насущные темы". По случаю 73-летия главы государства на этой неделе РИА Новости Крым опубликовал фотохронику разных лет с участием президента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
новости, топ новостей недели, в мире, россия, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Таджикистане и принял участие в саммите "Россия-Центральная Азия" и заседании Совета глав государств СНГ. Американский лидер Дональд Трамп заявил о "практически принятом" решении по ракетам Tomahawk для Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожал блэкаутом Белгородской области России. Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор сделал заявление о перспективах "возвращения" Крыма и Донбасса под контроль Киева, а экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель – о роли Польши и стран Балтии в начале спецоперации.
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.

Путин в Таджикистане

В четверг Президент РФ Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В рамках встречи российский лидер назвал Алиеву причину крушениясамолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в российском небе в декабре 2024 года. Катастрофа связана с тем, что в небе находился украинский беспилотник, при этом две выпущенные системой ПВО России ракеты не поразили борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах, пояснил президент. Он в очередной раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших, подчеркнул, что Россия оказывает всяческое содействие следствию, даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с этой трагедией и сделает все, что требуется в таких трагических случаях по компенсациям.
Также стороны обсудили торгово-экономические отношения двух стран.
Встреча состоялась в Таджикстане, куда Путин прибыл для участия в саммите "Россия-Центральная Азия" и в заседании Совета глав государств СНГ.

Ракеты Tomahawk для киевского режима

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Такие поставки станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут, прокомментировал тему официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта.
Крымский вопрос

На этой неделе экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что возвращение Крыма и Донбасса – вопрос точно не ближайшего будущего и тем более не военным путем. По мнению политолога Павла Шипилина, такое заявление является очередным предупреждением лично главе киевского режима Владимиру Зеленскому, о том, что он ничего не решает. Связаны такие "пробросы" с тем, что Зеленский, которым Запад играет в своих политических целях, уже давно стал перегибать палку в высказываниях.
Угрозы Зеленского

9 октября Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. По его мнению, Белгородская область – регион, откуда на Украину летит больше всего ракет и авиабомб, и якобы именно оттуда наносят удары по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Долготерпению России к террористическими атакам со стороны Украины, которые Киев взял на вооружение и уже не стесняется открыто анонсировать, есть только одно объяснение – Москва оставляет шансы на урегулирование. При этом У РФ огромное количество всевозможных инструментов, которые еще до сих пор не использованы, прокомментировал тему политолог Павел Шипилин.
Заявление Меркель

Польша и страны Балтии в 2021 году выступили против предложенного Германией нового формата диалога с Россией и урегулирования конфликта на Украине, тем самым косвенно спровоцировав начало специальной военной операции, заявила в понедельник экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán. По словам Меркель, в 2021 году она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша, Эстония, Литва и Латвия выступили категорически против, опасаясь, что Евросоюз не сможет выработать общую политику в отношении Москвы.

День рождения Путина

7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил 73-й день рождения. Личный праздник на посту главы государства Путин он встретил в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II. Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-м улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встретил день рождения на работе и на протяжении всего дня принимал поздравления от коллег. В ходе этих телефонных разговоров лидеры также "кратко обсуждали насущные темы". По случаю 73-летия главы государства на этой неделе РИА Новости Крым опубликовал фотохронику разных лет с участием президента.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
