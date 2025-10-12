https://crimea.ria.ru/20251012/benzin-v-krymu-v-voskresene-mozhno-kupit-na-89-zapravkakh--spisok-1150129580.html
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
Утром в воскресенье бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T08:22
2025-10-12T08:22
2025-10-12T08:30
новости крыма
юрий гоцанюк
бензин
топливо
топливо в крыму
транспорт
автомобиль
минтопэнерго крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
Бензин в Крыму есть в продаже в воскресенье на 89 заправках – власти
08:22 12.10.2025 (обновлено: 08:30 12.10.2025)