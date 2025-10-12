Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/benzin-v-krymu-v-voskresene-mozhno-kupit-na-89-zapravkakh--spisok-1150129580.html
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
Утром в воскресенье бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T08:22
2025-10-12T08:30
новости крыма
юрий гоцанюк
бензин
топливо
топливо в крыму
транспорт
автомобиль
минтопэнерго крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b792ae1ddbdb31e20614232be3633d81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8f500be40a86b24a537667e508cdd7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, юрий гоцанюк, бензин, топливо, топливо в крыму, транспорт, автомобиль, минтопэнерго крыма
Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках

Бензин в Крыму есть в продаже в воскресенье на 89 заправках – власти

08:22 12.10.2025 (обновлено: 08:30 12.10.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"На сегодняшний день свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", – сказано в сообщении.

© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСписок АЗС
Список АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Список АЗС
Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаЮрий ГоцанюкБензинТопливоТопливо в КрымуТранспортАвтомобильМинтопэнерго Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане
09:56На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
09:29В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
09:17В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
08:4916 человек погибли после взрыва на заводе в США
08:39Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
08:22Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
08:11Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
07:52Есть ли у России друзья на Западе – мнение
07:16Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России
07:07Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:50Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
23:46ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
22:44В Севастополе перекрыли рейд
22:15Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
21:33Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное
20:55В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей
20:22Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек
Лента новостейМолния