https://crimea.ria.ru/20251012/afgano-pakistanskiy-konflikt-i-otmena-toplivnogo-aktsiza-v-rossii-glavnoe-1150141046.html

Афгано-пакистанский конфликт и отмена топливного акциза в России: главное

Афгано-пакистанский конфликт и отмена топливного акциза в России: главное - РИА Новости Крым, 12.10.2025

Афгано-пакистанский конфликт и отмена топливного акциза в России: главное

Пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов. Президент РФ Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо. Более 3 миллиардов рублей... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T21:33

2025-10-12T21:33

2025-10-12T21:33

главное за день

новости

крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3fd90b81c184a3b5f6d2480f1cc922c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов. Президент РФ Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо. Более 3 миллиардов рублей направлено на поддержку сельхозотрасли в Крыму. Следком расследует передачу земли под застройку в исторической части Ялты. Из-за быстрого роста скорости солнечного ветра на Земле ожидаются магнитные бури.О главных событиях и происшествиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Обострение конфликта на границе Афганистана и ПакистанаПакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов в результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, которые произошли накануне. Об этом сообщил телеканал Geo.В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана."Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства", – сказано в публикации.Отмена акциза на дизтопливо в РоссииС октября этого года по май 2026 года в России отменены акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Такой указ издал президент РФ Владимир Путин."Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья", – сказано в тексте документа.Также глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Цель – сдержать стоимость топлива внутри России в условиях роста цен на мировых рынках.В Крыму выросло производство сельхозпродукцииВ Крыму выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Республика полностью покрывает внутренние потребности рынка по зерновым и зернобобовым культурам. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности полуострова."Нынешний год оказался непростым в плане погодных условий: засуха и весенние заморозки сильно ударили по отрасли. Тем не менее развитие продолжается – на поддержку отрасли в текущем году выделено порядка 3,2 млрд рублей", – сказано в сообщении главы Крыма.СК держит на контроле передачу земли в ЯлтеСледственный комитет России расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку. Об этом сказано на портале ведомства."Земельный участок на территории исторической части города – холме Поликур без проведения публичных торгов был передан в собственность компании-застройщику для возведения многоэтажного гостиничного комплекса", – сказано в сообщении.В СК обратились жители Ялты. По факту нарушения их прав председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки.На Землю надвигается сильный поток солнечного ветраЗемля находится внутри быстрого потока плазмы из корональной дыры – скорость солнечного ветра сильно возросла. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН."На Земле наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры. Планета с утра находится внутри быстрого потока плазмы из нее", – сказано в сообщении.Исходя из того, как все складывается, могут начаться магнитные бури и ближе к темному времени суток в центральной части страны – полярные сияния. Событие неожиданное, подчеркнули специалисты – расчет показывал на завтра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251012/v-podkontrolnoy-kievu-chasti-dnr-blekaut-1150130719.html

https://crimea.ria.ru/20251012/v-odesskoy-oblasti-porazheny-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-1150130433.html

https://crimea.ria.ru/20251012/16-chelovek-pogibli-posle-vzryva-na-zavode-v-ssha-1150129996.html

https://crimea.ria.ru/20251012/v-kremle-napomnili-o-vozmozhnostyakh-kieva-dlya-sozdaniya-gryaznoy-bomby-1150135841.html

https://crimea.ria.ru/20251012/ukraina-mozhet-ischeznut-chto-lukashenko-posovetoval-zelenskomu-1150137229.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире