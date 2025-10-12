Рейтинг@Mail.ru
Афгано-пакистанский конфликт и отмена топливного акциза в России: главное - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Афгано-пакистанский конфликт и отмена топливного акциза в России: главное
Пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов. Президент РФ Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо. Более 3 миллиардов рублей... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов. Президент РФ Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо. Более 3 миллиардов рублей направлено на поддержку сельхозотрасли в Крыму. Следком расследует передачу земли под застройку в исторической части Ялты. Из-за быстрого роста скорости солнечного ветра на Земле ожидаются магнитные бури.О главных событиях и происшествиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Обострение конфликта на границе Афганистана и ПакистанаПакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов в результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, которые произошли накануне. Об этом сообщил телеканал Geo.В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана."Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства", – сказано в публикации.Отмена акциза на дизтопливо в РоссииС октября этого года по май 2026 года в России отменены акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Такой указ издал президент РФ Владимир Путин."Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья", – сказано в тексте документа.Также глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Цель – сдержать стоимость топлива внутри России в условиях роста цен на мировых рынках.В Крыму выросло производство сельхозпродукцииВ Крыму выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Республика полностью покрывает внутренние потребности рынка по зерновым и зернобобовым культурам. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности полуострова."Нынешний год оказался непростым в плане погодных условий: засуха и весенние заморозки сильно ударили по отрасли. Тем не менее развитие продолжается – на поддержку отрасли в текущем году выделено порядка 3,2 млрд рублей", – сказано в сообщении главы Крыма.СК держит на контроле передачу земли в ЯлтеСледственный комитет России расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку. Об этом сказано на портале ведомства."Земельный участок на территории исторической части города – холме Поликур без проведения публичных торгов был передан в собственность компании-застройщику для возведения многоэтажного гостиничного комплекса", – сказано в сообщении.В СК обратились жители Ялты. По факту нарушения их прав председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки.На Землю надвигается сильный поток солнечного ветраЗемля находится внутри быстрого потока плазмы из корональной дыры – скорость солнечного ветра сильно возросла. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН."На Земле наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры. Планета с утра находится внутри быстрого потока плазмы из нее", – сказано в сообщении.Исходя из того, как все складывается, могут начаться магнитные бури и ближе к темному времени суток в центральной части страны – полярные сияния. Событие неожиданное, подчеркнули специалисты – расчет показывал на завтра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов. Президент РФ Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо. Более 3 миллиардов рублей направлено на поддержку сельхозотрасли в Крыму. Следком расследует передачу земли под застройку в исторической части Ялты. Из-за быстрого роста скорости солнечного ветра на Земле ожидаются магнитные бури.
О главных событиях и происшествиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.

Обострение конфликта на границе Афганистана и Пакистана

Пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов в результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, которые произошли накануне. Об этом сообщил телеканал Geo.
В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.
"Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства", – сказано в публикации.
Отмена акциза на дизтопливо в России

С октября этого года по май 2026 года в России отменены акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Такой указ издал президент РФ Владимир Путин.
"Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья", – сказано в тексте документа.
Также глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Цель – сдержать стоимость топлива внутри России в условиях роста цен на мировых рынках.
В Крыму выросло производство сельхозпродукции

В Крыму выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Республика полностью покрывает внутренние потребности рынка по зерновым и зернобобовым культурам. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности полуострова.
"Нынешний год оказался непростым в плане погодных условий: засуха и весенние заморозки сильно ударили по отрасли. Тем не менее развитие продолжается – на поддержку отрасли в текущем году выделено порядка 3,2 млрд рублей", – сказано в сообщении главы Крыма.
СК держит на контроле передачу земли в Ялте

Следственный комитет России расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку. Об этом сказано на портале ведомства.
"Земельный участок на территории исторической части города – холме Поликур без проведения публичных торгов был передан в собственность компании-застройщику для возведения многоэтажного гостиничного комплекса", – сказано в сообщении.
В СК обратились жители Ялты. По факту нарушения их прав председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки.
На Землю надвигается сильный поток солнечного ветра

Земля находится внутри быстрого потока плазмы из корональной дыры – скорость солнечного ветра сильно возросла. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"На Земле наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры. Планета с утра находится внутри быстрого потока плазмы из нее", – сказано в сообщении.
Исходя из того, как все складывается, могут начаться магнитные бури и ближе к темному времени суток в центральной части страны – полярные сияния. Событие неожиданное, подчеркнули специалисты – расчет показывал на завтра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
