16 человек погибли после взрыва на заводе в США
Из-за взрыва на заводе Accurate Energy Systems в США погибли 16 человек, сообщил шериф округа Хамфрис штата Теннесси Крис Дэвис. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T08:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Из-за взрыва на заводе Accurate Energy Systems в США погибли 16 человек, сообщил шериф округа Хамфрис штата Теннесси Крис Дэвис.Он ответил утвердительно на вопрос, можно ли считать этих 16 человек погибшими."Думаю, что можно с уверенностью говорить об этом на данный момент", – подытожил шериф.Завод Accurate Energy Systems занимался производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Из-за взрыва на заводе Accurate Energy Systems в США погибли 16 человек, сообщил шериф округа Хамфрис штата Теннесси Крис Дэвис.
"Могу сказать, что на данный момент мы уведомили все 16 семей людей, которые, как мы считаем, были причастны к этой ситуации, к этой трагедии", – цитирует Дэвиса РИА Новости.
Он ответил утвердительно на вопрос, можно ли считать этих 16 человек погибшими.
"Думаю, что можно с уверенностью говорить об этом на данный момент", – подытожил шериф.
Завод Accurate Energy Systems занимался производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ.
Завод Accurate Energy Systems занимался производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ.