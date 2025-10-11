https://crimea.ria.ru/20251011/vsu-atakovali-gruzovik-v-derevne-pod-kurskom--voditel-pogib-1150122780.html
ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб
ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб - РИА Новости Крым, 11.10.2025
ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб
РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T15:35
2025-10-11T15:35
2025-10-11T15:35
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
курская область
александр хинштейн
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145361698_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_427e76e9d178228f8b8a11e5e4bd6baa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 58-летний водитель грузовика в деревне Бирюковка Курской области погиб из-за атаки дрона ВСУ, трагедия произошла в Большесолдатском районе. Еще два человека ранены в Рыльском районе области, где боевики атаковали гражданскую легковушку. Об этом сообщил губернатор региона Курской области Александр Хинштейн.Кроме того, в субботу два человека пострадали от дрона ВСУ в Рыльском районе. Украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала семейная пара.Также он попросил местное население проявить осторожность, и, по возможности, не выезжать на приграничные территории.Накануне два мирных жителя погибли при ударах украинских боевиков по жилым домам и предприятиям в Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияВыросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской областиЗапорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145361698_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f5296023cb8888ead449282d1f2a4ca0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, александр хинштейн, новости
ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб
Водитель грузовика в деревне Бирюковка Курской области погиб из-за атаки дрона ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 58-летний водитель грузовика в деревне Бирюковка Курской области погиб из-за атаки дрона ВСУ, трагедия произошла в Большесолдатском районе. Еще два человека ранены в Рыльском районе области, где боевики атаковали гражданскую легковушку. Об этом сообщил губернатор региона Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня ВСУ с помощью дрона атаковали грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. К большому горю, в результате удара на месте погиб 58-летний водитель автомобиля. Самые искренние соболезнования родным", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в субботу два человека пострадали от дрона ВСУ в Рыльском районе. Украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала семейная пара.
"В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице, наши врачи оказывают необходимую помощь. Ее супруг получил незначительные травмы, будет наблюдаться амбулаторно", - уточнил губернатор.
Также он попросил местное население проявить осторожность, и, по возможности, не выезжать на приграничные территории.
Накануне два мирных жителя погибли
при ударах украинских боевиков по жилым домам и предприятиям в Херсонской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: