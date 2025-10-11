https://crimea.ria.ru/20251011/vsu-atakovali-gruzovik-v-derevne-pod-kurskom--voditel-pogib-1150122780.html

ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб

РИА Новости Крым, 11.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 58-летний водитель грузовика в деревне Бирюковка Курской области погиб из-за атаки дрона ВСУ, трагедия произошла в Большесолдатском районе. Еще два человека ранены в Рыльском районе области, где боевики атаковали гражданскую легковушку. Об этом сообщил губернатор региона Курской области Александр Хинштейн.Кроме того, в субботу два человека пострадали от дрона ВСУ в Рыльском районе. Украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала семейная пара.Также он попросил местное население проявить осторожность, и, по возможности, не выезжать на приграничные территории.Накануне два мирных жителя погибли при ударах украинских боевиков по жилым домам и предприятиям в Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияВыросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской областиЗапорожская область полностью обесточена после удара ВСУ

