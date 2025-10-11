https://crimea.ria.ru/20251011/voditel-gruzovika-pogib-v-belgorodskom-poselke-pri-udare-vsu-1150124457.html

Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ

Водитель погиб в поселке Пролетарский Белгородской области при ударе ВСУ по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 11.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Водитель погиб в поселке Пролетарский Белгородской области при ударе ВСУ по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте... Кабина транспортного средства уничтожена", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 58-летний водитель грузовика погиб в деревне Бирюковка Курской области из-за атаки дрона ВСУ, трагедия произошла в Большесолдатском районе.

