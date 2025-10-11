Рейтинг@Mail.ru
Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ
Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ
Водитель погиб в поселке Пролетарский Белгородской области при ударе ВСУ по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 11.10.2025
белгородская область
вячеслав гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Водитель погиб в поселке Пролетарский Белгородской области при ударе ВСУ по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте... Кабина транспортного средства уничтожена", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 58-летний водитель грузовика погиб в деревне Бирюковка Курской области из-за атаки дрона ВСУ, трагедия произошла в Большесолдатском районе.
Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ

Водитель погиб в поселке Пролетарский Белгородской области при ударе ВСУ по автомобилю

18:10 11.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Водитель погиб в поселке Пролетарский Белгородской области при ударе ВСУ по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте... Кабина транспортного средства уничтожена", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 58-летний водитель грузовика погиб в деревне Бирюковка Курской области из-за атаки дрона ВСУ, трагедия произошла в Большесолдатском районе.
