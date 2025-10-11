https://crimea.ria.ru/20251011/v-tsentre-simferopolya-liven-zatopil-verkhnie-etazhi-mnogokvartirnogo-doma-1150118881.html
В центре Симферополя ливень затопил верхние этажи многоквартирного дома
Прокуратура Крыма начала проверку по факту подтопления квартир на верхних этажах десятиэтажного дома в центре Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту подтопления квартир на верхних этажах десятиэтажного дома в центре Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. О подтоплении по улице Севастопольская, 41/4 РИА Новости Крым сообщили сами жильцы. Утром в субботу людям на голову стала капать вода. Как выяснилось, сильный дождь образовал "море" на крыше, подтопил техэтаж, после чего вода стала заливать квартиры на верхнем этаже. Текут ручьи и по подъезду. Жильцы обратились в аварийную службу Центрального жилсервиса и ЕДДС. Заявки приняли, но сказали ждать до понедельника.Ситуацию на контроль поставили в прокуратуре Крыма уже сегодня. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:02 11.10.2025 (обновлено: 12:05 11.10.2025)