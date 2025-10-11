В центре Симферополя ливень затопил верхние этажи многоквартирного дома

Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Крыма начала проверку по факту подтопления квартир на верхних этажах десятиэтажного дома в центре Симферополя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту подтопления квартир на верхних этажах десятиэтажного дома в центре Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. О подтоплении по улице Севастопольская, 41/4 РИА Новости Крым сообщили сами жильцы. Утром в субботу людям на голову стала капать вода. Как выяснилось, сильный дождь образовал "море" на крыше, подтопил техэтаж, после чего вода стала заливать квартиры на верхнем этаже. Текут ручьи и по подъезду. Жильцы обратились в аварийную службу Центрального жилсервиса и ЕДДС. Заявки приняли, но сказали ждать до понедельника.Ситуацию на контроль поставили в прокуратуре Крыма уже сегодня.
12:02 11.10.2025 (обновлено: 12:05 11.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту подтопления квартир на верхних этажах десятиэтажного дома в центре Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
О подтоплении по улице Севастопольская, 41/4 РИА Новости Крым сообщили сами жильцы. Утром в субботу людям на голову стала капать вода. Как выяснилось, сильный дождь образовал "море" на крыше, подтопил техэтаж, после чего вода стала заливать квартиры на верхнем этаже. Текут ручьи и по подъезду. Жильцы обратились в аварийную службу Центрального жилсервиса и ЕДДС. Заявки приняли, но сказали ждать до понедельника.
Ситуацию на контроль поставили в прокуратуре Крыма уже сегодня.

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации о затоплении верхних этажей многоэтажного дома по улице Севастопольской в городе Симферополе. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании многоквартирного дома, а также действиям служб по ликвидации последствий затопления помещений дома", - говорится в сообщении.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
 
