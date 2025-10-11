https://crimea.ria.ru/20251011/v-sevastopole-perekryli-reyd-1150126918.html

В Севастополе перекрыли рейд

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент.О причинах остановки морского движения не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

