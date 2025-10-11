Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251011/v-sevastopole-perekryli-reyd-1150126918.html
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В Севастополе перекрыли рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T22:44
2025-10-11T22:48
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент.О причинах остановки морского движения не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе перекрыли рейд

22:44 11.10.2025 (обновлено: 22:48 11.10.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил сообщение через бухту. Об этом сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. На площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.
О причинах остановки морского движения не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольМорской транспортПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:50Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
23:46ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
22:44В Севастополе перекрыли рейд
22:15Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
21:33Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное
20:55В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей
20:22Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек
19:45"Часы заботы": как помогают семьям с тяжелобольными детьми в Крыму
19:34ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека
19:19Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"
18:45Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татар
18:10Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ
17:47Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли
17:33Опережая время: как проходил первый полет самолета из нержавеющей стали
17:11"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
16:37Можем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт
16:09Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:35ВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб
Лента новостейМолния