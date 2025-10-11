https://crimea.ria.ru/20251011/v-kndr-sdelali-zayavlenie-ob-ukraine-1150119538.html

В КНДР сделали заявление об Украине

В КНДР сделали заявление об Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2025

В КНДР сделали заявление об Украине

Пхеньян будет поддерживать стремление Москвы устранить первопричины украинского кризиса и защитить российский суверенитет. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким РИА Новости Крым, 11.10.2025

2025-10-11T13:17

2025-10-11T13:17

2025-10-11T12:53

кндр (северная корея)

румыния

россия

дмитрий медведев

политика

внешняя политика

украина

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec655834ee4833f1aca8d149d1b9edb4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Пхеньян будет поддерживать стремление Москвы устранить первопричины украинского кризиса и защитить российский суверенитет. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, на встрече с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, которая прошла в Пхеньяне.Российская делегация посетила КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. В ходе визита состоялась встреча Дмитрия Медведева с лидером КНДР. Видеокадры беседы опубликованы на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети "ВКонтакте".По его словам, визит российской делегации в КНДР имеет особое значение, являясь мощной поддержкой народу и Трудовой партии, а также заметным шагом в стимулировании отношений дружбы между двумя странами.Ким Чен Ын выразил слова признательности российскому лидеру Владимиру Путину, назвав его своим близким другом и товарищем.При этом Дмитрий Медведев, отметил, что президент РФ придает огромное значение развитию двусторонних связей между странами.Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян готов помочь России в случае необходимости, поскольку считает это своим братским долгом.В июне лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства.Ранее глава КНДР заявил, что республика поможет России в случае атаки на нее стран коллективного Запада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской областиРоссия может оказать военную помощь КНДР – КремльКим Чен Ын дал громкое обещание России

кндр (северная корея)

румыния

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), румыния, россия, дмитрий медведев, политика, внешняя политика, украина, в мире, новости