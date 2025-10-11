Рейтинг@Mail.ru
В КНДР сделали заявление об Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В КНДР сделали заявление об Украине
В КНДР сделали заявление об Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В КНДР сделали заявление об Украине
Пхеньян будет поддерживать стремление Москвы устранить первопричины украинского кризиса и защитить российский суверенитет. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Пхеньян будет поддерживать стремление Москвы устранить первопричины украинского кризиса и защитить российский суверенитет. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, на встрече с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, которая прошла в Пхеньяне.Российская делегация посетила КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. В ходе визита состоялась встреча Дмитрия Медведева с лидером КНДР. Видеокадры беседы опубликованы на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети "ВКонтакте".По его словам, визит российской делегации в КНДР имеет особое значение, являясь мощной поддержкой народу и Трудовой партии, а также заметным шагом в стимулировании отношений дружбы между двумя странами.Ким Чен Ын выразил слова признательности российскому лидеру Владимиру Путину, назвав его своим близким другом и товарищем.При этом Дмитрий Медведев, отметил, что президент РФ придает огромное значение развитию двусторонних связей между странами.Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян готов помочь России в случае необходимости, поскольку считает это своим братским долгом.В июне лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства.Ранее глава КНДР заявил, что республика поможет России в случае атаки на нее стран коллективного Запада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской областиРоссия может оказать военную помощь КНДР – КремльКим Чен Ын дал громкое обещание России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Пхеньян будет поддерживать стремление Москвы устранить первопричины украинского кризиса и защитить российский суверенитет. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, на встрече с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, которая прошла в Пхеньяне.
Российская делегация посетила КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. В ходе визита состоялась встреча Дмитрия Медведева с лидером КНДР. Видеокадры беседы опубликованы на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети "ВКонтакте".
"По поводу украинского вопроса позиция Корейской народно-демократической республики, как союзника России, остается ясной и последовательной. Мы в соответствии с духом договора, который заключен между двумя странами, будем всегда мощно поддерживать позицию правительства и народа России, которые устремлены устранить первопричины украинского кризиса, а также защитить суверенитет, интересы безопасности, а также территориальную целостность", - заявил Ким Чен Ын.
По его словам, визит российской делегации в КНДР имеет особое значение, являясь мощной поддержкой народу и Трудовой партии, а также заметным шагом в стимулировании отношений дружбы между двумя странами.
Ким Чен Ын выразил слова признательности российскому лидеру Владимиру Путину, назвав его своим близким другом и товарищем.
"Всегда быть с Российской Федерацией, всегда близко находиться с Москвой - это незыблемая воля и выбор правительства нашей республики", - подчеркнул он.
При этом Дмитрий Медведев, отметил, что президент РФ придает огромное значение развитию двусторонних связей между странами.
"Мы ценим те решения, которые были приняты вами, и, конечно, для нас исключительно важным является позиция КНДР по поводу специальной военной операции. <…> В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю, пришли нам на помощь. Это на долгие годы скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений", - сказал Медведев.
Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян готов помочь России в случае необходимости, поскольку считает это своим братским долгом.
В июне лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства.
Ранее глава КНДР заявил, что республика поможет России в случае атаки на нее стран коллективного Запада.
