Опережая время: как проходил первый полет самолета из нержавеющей стали

11 октября 1931 года впервые поднялся в небо самолет "Сталь-2" – первый советский самолет с цельностальной сварной конструкцией. Аналогов этой машины в мире на... РИА Новости Крым, 11.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 11 октября 1931 года впервые поднялся в небо самолет "Сталь-2" – первый советский самолет с цельностальной сварной конструкцией. Аналогов этой машины в мире на тот момент еще не существовало."Сталь-2" разработал авиаконструктор Александр Путилов. Появление этого самолета было связано с освоением в начале первой пятилетки производства нержавеющей стали и с результатами исследовательских работ по оценке возможности применения стали в качестве основного материала при конструировании самолетов и дирижаблей.Возглавляемому Путиловым КБ поручили создать однодвигательный стальной пассажирский самолет, рассчитанный на одного пилота и четырех пассажиров. Обшивка плоскостей и оперения выполнялась из полотна, а боковых частей фюзеляжа — из фанеры. Использовался в конструкции и дюраль.Машину предполагалось использовать также для аэрофотосъемки и в сельскохозяйственной авиации.Первый полет опытного самолета "Сталь-2" с импортным двигателем воздушного охлаждения Wright Whirlwind мощностью 300 лошадиных сил состоялся 11 октября 1931 года. За штурвалом находился летчик-испытатель Эдуард Шварц."Сталь-2" успешно прошла испытания. Дальность полета самолетов "Сталь-3" достигала 960 километров.Для запуска самолета в серию был специально построен машиностроительный завод №81 в Тушино. 16 ноября 1934 г. СССР впервые принял участие в международном Парижском авиасалоне, где среди прочих самолетов был продемонстрирован и "Сталь-2".Работы над этим самолетом положивший начало советскому самолетному и авиаремонтному сварочному производству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

