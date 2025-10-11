Очередь у Крымского моста выросла в два раза

https://crimea.ria.ru/20251011/ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-v-dva-raza-1150119166.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста в два раза вырос автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром проезд по мосту был свободен с обеих сторон. Пробка начала скапливаться к 10 утра. Два часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 95 автомобилей.При этом отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

