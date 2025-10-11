https://crimea.ria.ru/20251011/ochen-silnye-dozhdi-i-shtorm-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1150092081.html
Очень сильные дожди и шторм: погода в Крыму на субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В субботу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +13...15.В Севастополе облачно. Дождь, временами сильный. Ветер северо-западный ночью +15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +14...16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...10 градусов, днем +13...17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В субботу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 10-15 м/с, на ЮБК и в горах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…13, в горах +5…7; днем +13…17, в горах +8…11 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +13...15.
В Севастополе облачно. Дождь, временами сильный. Ветер северо-западный ночью +15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +14...16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...10 градусов, днем +13...17.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение
.
