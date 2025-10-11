Рейтинг@Mail.ru
Очень сильные дожди и шторм: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Очень сильные дожди и шторм: погода в Крыму на субботу
Очень сильные дожди и шторм: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Очень сильные дожди и шторм: погода в Крыму на субботу
В субботу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-11T00:01
2025-10-10T17:50
погода
погода в крыму
симферополь
ялта
севастополь
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
евпатория
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В субботу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +13...15.В Севастополе облачно. Дождь, временами сильный. Ветер северо-западный ночью +15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +14...16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...10 градусов, днем +13...17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
ялта
севастополь
крым
евпатория
феодосия
судак
алушта
Очень сильные дожди и шторм: погода в Крыму на субботу

Погода в Крыму на субботу

00:01 11.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В субботу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 10-15 м/с, на ЮБК и в горах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…13, в горах +5…7; днем +13…17, в горах +8…11 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +13...15.
В Севастополе облачно. Дождь, временами сильный. Ветер северо-западный ночью +15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +14...16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...10 градусов, днем +13...17.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
