Очень сильные дожди и шторм: погода в Крыму на субботу

В субботу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В субботу из-за влияния зоны холодного атмосферного фронта на полуострове пройдут дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +13...15.В Севастополе облачно. Дождь, временами сильный. Ветер северо-западный ночью +15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +14...16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. В ночные часы температура воздуха +10...10 градусов, днем +13...17.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

