https://crimea.ria.ru/20251011/na-mangup-kale-v-krymu-spasli-turistku-s-travmoy-nogi-1150117839.html
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги - РИА Новости Крым, 11.10.2025
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги
Женщина упала и повредила ногу во время прогулки к пещерному городу Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма. Туристку спасали специалисты МЧС Крыма, сообщает... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T10:34
2025-10-11T10:34
2025-10-11T10:34
крым
бахчисарайский район
мангуп
общество
мчс крыма
происшествия
горы
горы крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117721_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_c594af337d4a484af7e50d8bdc062498.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Женщина упала и повредила ногу во время прогулки к пещерному городу Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма. Туристку спасали специалисты МЧС Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что инцидент произошел накануне. На помощь к женщине выехали четыре специалиста Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Накануне в горах Севастополя спасли пятерых альпинистов, которые зависли над землей во время прохождения сложных маршрутов горных трасс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
бахчисарайский район
мангуп
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117721_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_08b62e26e8c1622fa62b2022f179fda9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бахчисарайский район, мангуп, общество, мчс крыма, происшествия, горы, горы крыма, новости крыма
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги
В горах Крыма спасли туристу с травмой ноги