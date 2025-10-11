Рейтинг@Mail.ru
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги - РИА Новости Крым, 11.10.2025
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги - РИА Новости Крым, 11.10.2025
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги
Женщина упала и повредила ногу во время прогулки к пещерному городу Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма. Туристку спасали специалисты МЧС Крыма, сообщает... РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Женщина упала и повредила ногу во время прогулки к пещерному городу Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма. Туристку спасали специалисты МЧС Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что инцидент произошел накануне. На помощь к женщине выехали четыре специалиста Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Накануне в горах Севастополя спасли пятерых альпинистов, которые зависли над землей во время прохождения сложных маршрутов горных трасс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, бахчисарайский район, мангуп, общество, мчс крыма, происшествия, горы, горы крыма, новости крыма
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги

В горах Крыма спасли туристу с травмой ноги

10:34 11.10.2025
 
© МЧС Республики КрымНа Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги
На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Женщина упала и повредила ногу во время прогулки к пещерному городу Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма. Туристку спасали специалисты МЧС Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел накануне. На помощь к женщине выехали четыре специалиста Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

"При спуске с плато Мангуп-Кале женщина повредила ногу. Самостоятельно продолжить движение не может. Женщина была оперативно обнаружена. Спасатели наложили ей шину на травмированную конечность, а затем при помощи носилок транспортировали в село Ходжа-Сала, где передали ее медработникам", - сказано в сообщении.

Накануне в горах Севастополя спасли пятерых альпинистов, которые зависли над землей во время прохождения сложных маршрутов горных трасс.
Накануне в горах Севастополя спасли пятерых альпинистов, которые зависли над землей во время прохождения сложных маршрутов горных трасс.
 
