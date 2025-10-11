https://crimea.ria.ru/20251011/massirovannaya-ataka-na-volgogradskuyu-oblast--pod-udarom-doma-i-shkola-1150115391.html

Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа

Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа - РИА Новости Крым, 11.10.2025

Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа

Ранен пенсионер, повреждены жилые дома, школа и детский сад в результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.10.2025

2025-10-11T07:06

2025-10-11T07:06

2025-10-11T07:14

волгоградская область

андрей бочаров

новости сво

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Ранен пенсионер, повреждены жилые дома, школа и детский сад в результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщает областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.В результате ударов пострадал мирный житель, отметил губернатор.На месте падения обломков работают профильные службы. Для жильцов поврежденных квартир организуют пункты временного размещения.9 октября в регионе в результате ударов ВСУ вспыхнули пожары на объектах топливно-энергетического комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным моремБеспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской областиВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, андрей бочаров, новости сво, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости