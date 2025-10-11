https://crimea.ria.ru/20251011/massirovannaya-ataka-na-volgogradskuyu-oblast--pod-udarom-doma-i-shkola-1150115391.html
Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа
Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа
Ранен пенсионер, повреждены жилые дома, школа и детский сад в результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Ранен пенсионер, повреждены жилые дома, школа и детский сад в результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщает областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.В результате ударов пострадал мирный житель, отметил губернатор.На месте падения обломков работают профильные службы. Для жильцов поврежденных квартир организуют пункты временного размещения.9 октября в регионе в результате ударов ВСУ вспыхнули пожары на объектах топливно-энергетического комплекса.
07:06 11.10.2025 (обновлено: 07:14 11.10.2025)