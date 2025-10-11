Массированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Ранен пенсионер, повреждены жилые дома, школа и детский сад в результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщает областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.В результате ударов пострадал мирный житель, отметил губернатор.На месте падения обломков работают профильные службы. Для жильцов поврежденных квартир организуют пункты временного размещения.9 октября в регионе в результате ударов ВСУ вспыхнули пожары на объектах топливно-энергетического комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным моремБеспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской областиВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения
волгоградская область, андрей бочаров, новости сво, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
07:06 11.10.2025 (обновлено: 07:14 11.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Ранен пенсионер, повреждены жилые дома, школа и детский сад в результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщает областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла", - сказано в сообщении.
В результате ударов пострадал мирный житель, отметил губернатор.
"Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет", - заверил Бочаров.
На месте падения обломков работают профильные службы. Для жильцов поврежденных квартир организуют пункты временного размещения.
9 октября в регионе в результате ударов ВСУ вспыхнули пожары на объектах топливно-энергетического комплекса.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем
Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения
 
