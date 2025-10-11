https://crimea.ria.ru/20251011/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-16-chasov-1150123125.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
11.10.2025
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
транспорт
керчь
керченский пролив
крым
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 16:00.Утром проезд по мосту был свободен с обеих сторон. Пробка начала скапливаться к 10 утра. Два часа спустя в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 95 автомобилей. К полудню в пробке стояли уже 206 машин, в а 14 часов - 455 автомобилей.При этом проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Краснодарского края свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
