https://crimea.ria.ru/20251011/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-16-chasov-1150123125.html

Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов - РИА Новости Крым, 11.10.2025

Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов

Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 11.10.2025

2025-10-11T16:09

2025-10-11T16:09

2025-10-11T16:09

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

транспорт

керчь

керченский пролив

крым

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_922829518f25c918591ad122eb481652.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 16:00.Утром проезд по мосту был свободен с обеих сторон. Пробка начала скапливаться к 10 утра. Два часа спустя в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 95 автомобилей. К полудню в пробке стояли уже 206 машин, в а 14 часов - 455 автомобилей.При этом проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Краснодарского края свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

крым

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, крым, тамань