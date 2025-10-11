Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет
Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T14:14
2025-10-11T14:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 14:00.Утром проезд по мосту был свободен с обеих сторон. Пробка начала скапливаться к 10 утра. Два часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 95 автомобилей. К полудню в пробке стояли уже 206 машин.При этом проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Краснодарского края свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет

У Крымского моста к обеду субботы в пробке со стороны Керчи стоят 455 машин

14:14 11.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 14:00.
Утром проезд по мосту был свободен с обеих сторон. Пробка начала скапливаться к 10 утра. Два часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 95 автомобилей. К полудню в пробке стояли уже 206 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 455 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - отмечается в сообщении.
При этом проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Краснодарского края свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
