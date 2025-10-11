https://crimea.ria.ru/20251011/krymskiy-most--probka-so-storony-kerchi-kratno-rastet-1150120861.html
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет
Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T14:14
2025-10-11T14:14
2025-10-11T14:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 14:00.Утром проезд по мосту был свободен с обеих сторон. Пробка начала скапливаться к 10 утра. Два часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 95 автомобилей. К полудню в пробке стояли уже 206 машин.При этом проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Краснодарского края свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_cf55ce07252c43f19e65925927e456f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет
У Крымского моста к обеду субботы в пробке со стороны Керчи стоят 455 машин