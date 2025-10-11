https://crimea.ria.ru/20251011/kater-stolknulsya-s-sudnom-na-angare-v-irkutskoy-oblasti---troe-pogibli-1150124315.html

Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли

2025-10-11T17:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Скоростной катер столкнулся с судном в акватории реки Ангара в Иркутской области, три человека погибли, ведется поиск еще одного пассажира, сообщило МЧС региона."Сегодня в 20.10 (15.10 мск – ред.) поступила информация о столкновении скоростного катера "FR25" с кораблем "Ярославец" в районе поселка Листвянка в Иркутском округе. По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Ведется поиск еще одного пассажира", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что девять человек, находившихся на борту второго судна, не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

