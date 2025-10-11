Рейтинг@Mail.ru
Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли
Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли
Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли
Скоростной катер столкнулся с судном в акватории реки Ангара в Иркутской области, три человека погибли, ведется поиск еще одного пассажира, сообщило МЧС... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T17:47
2025-10-11T17:47
иркутская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Скоростной катер столкнулся с судном в акватории реки Ангара в Иркутской области, три человека погибли, ведется поиск еще одного пассажира, сообщило МЧС региона."Сегодня в 20.10 (15.10 мск – ред.) поступила информация о столкновении скоростного катера "FR25" с кораблем "Ярославец" в районе поселка Листвянка в Иркутском округе. По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Ведется поиск еще одного пассажира", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что девять человек, находившихся на борту второго судна, не пострадали.
иркутская область
россия
Новости
иркутская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия, новости
Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли

Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - три человека погибли

17:47 11.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Скоростной катер столкнулся с судном в акватории реки Ангара в Иркутской области, три человека погибли, ведется поиск еще одного пассажира, сообщило МЧС региона.
"Сегодня в 20.10 (15.10 мск – ред.) поступила информация о столкновении скоростного катера "FR25" с кораблем "Ярославец" в районе поселка Листвянка в Иркутском округе. По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Ведется поиск еще одного пассажира", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что девять человек, находившихся на борту второго судна, не пострадали.
Иркутская областьПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)РоссияНовости
 
