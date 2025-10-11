https://crimea.ria.ru/20251011/kakoy-segodnya-prazdnik-11-oktyabrya-1131972312.html

Какой сегодня праздник: 11 октября

Какой сегодня праздник: 11 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Какой сегодня праздник: 11 октября

Сегодня во всем мире отмечают День девочек, а еще это Международный день борьбы с ожирением и День вдыхания осеннего воздуха. В России – День банщика и... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-11T00:00

2025-10-11T00:00

2025-10-09T21:11

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131973469_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_df5e9623ee7afe7839ede404cc99cc3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День девочек, а еще это Международный день борьбы с ожирением и День вдыхания осеннего воздуха. В России – День банщика и Харитонов день. В 1552 году Иван Грозный присоединил к России Казанское ханство, в 1887-м запатентована первая электрическая машинка для подсчета голосов на выборах, а в 1922-м товарищ Троцкий впервые предложил молодым людям "грызть гранит науки". Родились в этот день советский кинорежиссер, актер и ведущий телепрограммы "Кинопанорама" Алексей Каплер и российский актер Игорь Верник.Что отмечают в миреДевочки имеют особые права. Мы всегда это знали. Вот и Генассамблея ООН подтверждает, а в 2012 году даже учредила День девочек – в знак признания их уникальных прав. Хотелось бы сказать, что речь идет о платьях, бантах и шоколаде, но нет… Речь здесь о ранних браках и раннем деторождении. Согласно статистике, в мире почти каждая третья женщина впервые вышла замуж до своего 18-летия. Третья часть из них стали женами, не достигнув пятнадцати. Вот в ООН и придумали праздник, который защищает права девочек на детство.Сегодня в мире от ожирения страдает больше людей, чем от голода. Чтобы бороться с проблемой эффективнее, Всемирная организация здравоохранения учредила День борьбы с ожирением и регулярно публикует тревожную статистику. И правильно делает. Ведь если ничего не менять, к 2030 году половина населения Земли будет толстой.В среднем за минуту мы делаем 15-16 вдохов и потребляем целых 8 литров воздуха! Как правило, осенью – осеннего. Видимо, последний факт кому-то показался очень необычным. Так был придуман День вдыхания осеннего воздуха.В России 11 октября традиционно отмечали Харитонов день. День считался недобрым. Его лучше провести дома в спокойной обстановке, чтобы ненароком не накликать беду на всю семью. Заниматься домашними делами и выметать сор из избы тоже нельзя. А еще запрещается есть ягоды, поскольку сегодня "на них плевал сам дьявол". Звучит, конечно, странно, но крестьяне на Руси в это верили.А еще в нашей стране сегодня День банщика. Праздник могут отмечать не только люди этой профессии, но и все, кто любит хорошенько попариться. Кстати, веник для бани – исконно русское изобретение. Только в русской бане парящиеся от души стегают друг друга, чтобы выгнать шлаки. Бывалые банщики уверяют, что если все делать правильно, можно за один раз потерять в весе до 2 кг. Полезный факт в День борьбы с ожирением.Еще сегодня День езды по бездорожью и Международный день юлы. Именины у Прохора, Василия, Феодора, Ильи, Григория, Анатолия, Александра, Татьяны, Вячеслава, Марка, Алексея, Афанасия.Знаменательные датыШпака не брал! А вот Астрахань брал. И Казань тоже. 473 года назад Иван Грозный присоединил Казанское ханство. А все потому, что тамошний хан к концу XV века совсем распоясался: то волжский торговый путь для русских купцов перекроет, то поселения разорит и кого-нибудь в плен угонит. Наши пару раз пытались дать отпор, но как-то все не получалось. И вот в 1552 году Иван Грозный пошел и взял Казань. В результате Казанское ханство было ликвидировано, и к России присоединилось Среднее Поволжье.Первую электрическую машинку для подсчета голосов на выборах придумал Томас Эдисон, он же и запатентовал ее 11 октября 1887 года. Устройство имело две кнопки с надписями "за" и "против", на которые должны были нажимать конгрессмены, принимая свои важные решения. Сначала эту штуку высмеяли, а сегодня похожие стоят в думах всех уровней. Кстати, Эдисон – один из самых плодовитых изобретателей всех времен. Ему принадлежат 1093 изобретения, в том числе способ консервирования овощей и фруктов, который и сегодня используют большинство хозяек в мире.Первой авиакомпанией, предложившей своим пассажирам питание на борту, была компания "Хендли Пейдж Трэнспорт". Во время рейса, выполнявшегося 11 октября 1919 года, пассажиры получили возможность приобрести корзинки с завтраком стоимостью по три шиллинга за каждую. Что именно лежало в этих корзинках – никто не помнит. Но однозначно что-то не очень дешевое, поскольку по тем временам 4 шиллинга 5 пенсов можно было заработать, сшив восемь пар брюк, а за 5 шиллингов в неделю можно было снять трехкомнатную квартиру в Лондоне."Учитесь, грызите молодыми зубами гранит науки, закаляйтесь и готовьтесь на смену!" – сказал Лев Троцкий 11 октября 1922 на V Всероссийском Съезде РКСМ. Фраза, видимо, очень ему понравилась, поскольку потом он повторял ее неоднократно. Так что она стала крылатой, и теперь "грызть гранит науки" приходится всем без исключения студентам нашей страны.Кто родился в этот деньСоветский кинорежиссер, актер и ведущий знаменитой советской телепрограммы "Кинопанорама" Алексей Каплер родился 11 октября 1903 года. "Официальную" и народную славу Каплеру принесли сценарии фильмов Михаила Ромма "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году" – за них в 1941-м ему была вручена Сталинская премия первой степени. Популярными стали комедии "За витриной универмага", "Полосатый рейс" (в соавторстве с Виктором Конецким), а также фантастический фильм "Человек-амфибия" по роману Александра Беляева (совместно с Акибой Гольбуртом и Александром Ксенофонтовым). Кстати, в соответствии с собственным завещанием Каплер похоронен в Крыму, а точнее – в Старом Крыму.Советский и российский актер театра и кино, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор, народный артист Российской Федерации Игорь Верник отмечает сегодня 62 день рождения.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости