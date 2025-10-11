Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек

https://crimea.ria.ru/20251011/iz-za-navodneniy-v-meksike-pogibli-37-chelovek-1150126298.html
2025-10-11T20:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильных осадков, наводнений и оползней, обрушившихся на центральные и южные регионы Мексики, возросло до 37 человек, сообщили власти страны.По данным ведомства, в результате наводнений и оползней пять человек погибли в Веракрусе, один - в Керетаро, девять - в Пуэбле и 22 - в Идальго.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что для ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более пяти тысяч военнослужащих и спасателей, подготовлены почти десять тысяч продовольственных наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для пострадавших.Согласно отчету министерства безопасности, в штате Веракрус повреждено свыше 16 тысяч домов и зафиксированы десятки оползней, в Пуэбле пострадали 37 муниципалитетов, в Идальго повреждены более 300 школ и 150 дорог. В ряде регионов сохраняются перебои с электроэнергией и связью, продолжаются спасательные работы.Национальная служба гражданской защиты предупреждает, что из-за прохождения тропического циклона "Раймонд" дожди сохранятся в ближайшие дни, а уровень угрозы в нескольких штатах остаётся повышенным.Сильные сезонные осадки затронули весь регион центральной Америки. В ночь на субботу президент Гондураса Сиомара Кастро объявила ЧС в столичном округе страны для оказания помощи населению и организации спасательных и восстановительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:22 11.10.2025 (обновлено: 20:43 11.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильных осадков, наводнений и оползней, обрушившихся на центральные и южные регионы Мексики, возросло до 37 человек, сообщили власти страны.
"По данным правительств штатов Идальго, Пуэбла, Веракрус и Керетаро, на данный момент подтверждена гибель 37 человек", — говорится в сообщении министерства безопасности и защиты граждан Мексики.
По данным ведомства, в результате наводнений и оползней пять человек погибли в Веракрусе, один - в Керетаро, девять - в Пуэбле и 22 - в Идальго.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что для ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более пяти тысяч военнослужащих и спасателей, подготовлены почти десять тысяч продовольственных наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для пострадавших.
Согласно отчету министерства безопасности, в штате Веракрус повреждено свыше 16 тысяч домов и зафиксированы десятки оползней, в Пуэбле пострадали 37 муниципалитетов, в Идальго повреждены более 300 школ и 150 дорог. В ряде регионов сохраняются перебои с электроэнергией и связью, продолжаются спасательные работы.
Национальная служба гражданской защиты предупреждает, что из-за прохождения тропического циклона "Раймонд" дожди сохранятся в ближайшие дни, а уровень угрозы в нескольких штатах остаётся повышенным.
Сильные сезонные осадки затронули весь регион центральной Америки. В ночь на субботу президент Гондураса Сиомара Кастро объявила ЧС в столичном округе страны для оказания помощи населению и организации спасательных и восстановительных работ.
