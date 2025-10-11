https://crimea.ria.ru/20251011/iz-za-navodneniy-v-meksike-pogibli-37-chelovek-1150126298.html

Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек

Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек - РИА Новости Крым, 11.10.2025

Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек

Число погибших в результате сильных осадков, наводнений и оползней, обрушившихся на центральные и южные регионы Мексики, возросло до 37 человек, сообщили власти РИА Новости Крым, 11.10.2025

2025-10-11T20:22

2025-10-11T20:22

2025-10-11T20:43

мексика

новости

наводнение

происшествия

в мире

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128304109_0:666:2456:2048_1920x0_80_0_0_a178d19f9b298c5f16f5a98ede904aca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильных осадков, наводнений и оползней, обрушившихся на центральные и южные регионы Мексики, возросло до 37 человек, сообщили власти страны.По данным ведомства, в результате наводнений и оползней пять человек погибли в Веракрусе, один - в Керетаро, девять - в Пуэбле и 22 - в Идальго.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что для ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более пяти тысяч военнослужащих и спасателей, подготовлены почти десять тысяч продовольственных наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для пострадавших.Согласно отчету министерства безопасности, в штате Веракрус повреждено свыше 16 тысяч домов и зафиксированы десятки оползней, в Пуэбле пострадали 37 муниципалитетов, в Идальго повреждены более 300 школ и 150 дорог. В ряде регионов сохраняются перебои с электроэнергией и связью, продолжаются спасательные работы.Национальная служба гражданской защиты предупреждает, что из-за прохождения тропического циклона "Раймонд" дожди сохранятся в ближайшие дни, а уровень угрозы в нескольких штатах остаётся повышенным.Сильные сезонные осадки затронули весь регион центральной Америки. В ночь на субботу президент Гондураса Сиомара Кастро объявила ЧС в столичном округе страны для оказания помощи населению и организации спасательных и восстановительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мексика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексика, новости, наводнение, происшествия, в мире, погода